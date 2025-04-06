Fenerbahçe sahasında Trabzonspor’u 4-1 yendi. Maçta hat trick yapan Talisca yayıncı kuruluşa konuştu. Brezilyalı yıldızın açıklamaları şu şekilde:

“Buraya geldiğim ilk günden beri hep saygı duydum. İki ay oldu, çok mutluyum. Bu deva kulübü temsil etmek çok büyük mutluluk. Takım olarak performanstan çok mutluyum. Sürece inandım ve güvendim. Daha yukarıya gitmek için her şeyi yaptım, mutluyum. Hocamıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Bir kaç maçtır bu golleri deniyordum, kariyerimde tek vuruşla birçok gol var."

“Gol attığımda çalan müziğe dikkat etmedim. Alex çok büyük bir isim, 10 yıl sonra onun attığı golde çalan müziğin çalması çok büyük mutluluk. O da Brezilyalı, büyük izler bıraktı. Geldiğimde whatsapp'tan mesaj attı, umarım ben de aynı izleri bırakırım."