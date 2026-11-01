Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Anderson Talisca, eski teknik direktör Ersun Yanal'ın sosyal medya paylaşımına yanıt verdi. Brezilyalı futbolcu, ayrılık sürecine ilişkin yorumunda Acun Ilıcalı'nın adını öne çıkardı.

Yanal, paylaşımında "Talisca'yı neden gönderdiniz?" sorusunu yöneltti. Talisca ise paylaşımın altına şu yorumu yazdı:

"Bütün bunların neden olduğunu anlamak oldukça kolay! Acun Ilıcalı beni bu kulübe getiren kişiydi"

Talisca, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a gönderme yaptığı yorumunda ayrılığını, kendisini kulübe getiren ismin Acun Ilıcalı olmasıyla ilişkilendirdi.