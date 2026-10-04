Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya imza atan Anderson Talisca sosyal medya hesabından kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Talisca, geriye dönüp baktığında geçmişte anlam veremediği bazı olayların aslında kendisi için daha büyük bir hazırlığın işareti olduğunu ifade etti.

Brezilyalı yıldızın yaptığı açıklama şu şekilde:



“Yol her zaman kolay olmayacak ve hayatın bizi yapmaya zorladığı seçimleri her zaman anlayamayacağız. Ama iyilik eken kişinin, bir gün iyi şeyler biçeceğine inanmaya devam ediyorum. Tanrı kalbimizi, mücadelelerimizi ve sessizce yaptığımız her şeyi bilir.

Sonuçta önemli olan, hayat anlamsız görünse bile iyilik yapmaya devam etmektir. Çünkü Tanrı bizi tam olarak nereye götürmek istediğini bilir.

Bu paylaşım, Tanrı'nın sadece bir ay içinde hayatımda yaptığı her şeyin küçük bir özetidir. Geriye baktığımda, o zamanlar anlamadığım bazı şeylerin aslında Tanrı'nın çok daha büyük bir şey hazırladığının işareti olduğunu görüyorum.

Ve bugün, her zamankinden daha fazla, sadece şükredebilirim.

Biliyorum ki, bir şekilde bu hikaye, belki de zor bir dönemden geçmekte olan ve Tanrı'nın planlarını anlamayan diğer insanlara ilham kaynağı olabilir."

5 MAÇTA 2 GOL ATTI

Talisca, Fenerbahçe'den ayrılarak transfer olduğu Al-Jazira'da şu ana kadar 5 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı yıldız, bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.