Kadıköy'de Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin ardından SMEX YouTube kanalında Fenerbahçe yönetimini yaylım ateşine tutan Ersun Yanal, hücum hattındaki kadro mühendisliğini eleştirirken Anderson Talisca'nın takımdan gönderilmesini gündeme taşımıştı.

Brezilyalı yıldızın takıma sağladığı katkıyı hatırlatan tecrübeli teknik adam, "18 yıl sonra takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan, Devler Ligi serüveninde gol kralı olan, ligde leblebi gibi gol atan adamı niye gönderdiniz ya? Hasta mısınız siz!" diyerek yönetimin kararını sert bir dille sorgulamıştı. Yanal'ın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

TALİSCA'DAN TARİHİ İTİRAF

Ersun Yanal’ın kendisi hakkındaki övgü dolu ve isyankar sözlerinin yer aldığı bir sosyal medya paylaşımını gören Anderson Talisca, daha fazla sessiz kalamayarak yorum kısmında bombayı patlattı.

Sarı-lacivertli kulüpten apar topar gönderilmesinin arkasında yatan asıl nedeni ilk kez bu kadar açık bir dille ifade eden Brezilyalı 10 numara, ayrılığının sportif değil yönetimsel bir hesaplaşma olduğunu ima etti. Talisca yaptığı paylaşımda, "Bütün bunların neden yaşandığını anlamak hiç de zor değil! Sonuçta beni kulübe getiren kişi Acun Ilıcalı'ydı" ifadelerini kullanarak şok bir gerçeği ifşa etti.

KULÜP İÇİ HESAPLAŞMA MI?

Brezilyalı futbolcunun bu net çıkışı, sarı-lacivertli camiada deprem etkisi yarattı. Talisca'nın sözleri, eski asbaşkan Acun Ilıcalı'nın kulüpteki etkinliğinin azalması veya yönetim içi fikir ayrılıklarının ardından, Ilıcalı'nın transfer ettiği isimlerin takımdan tasfiye edildiği iddialarını yeniden alevlendirdi.