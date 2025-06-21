Fenerbahçe'nin geçen sezon ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Anderson Talisca'nın ülkesi Brezilya'ya dönüş yolunda olduğu ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için Brezilya basınından çarpıcı bir iddia geldi.

FLAMENGO DEVREDE

Brezilya'da yayın yapan Torcedores ve Bolavip'e göre; Corinthians ve Flamengo, 31 yaşındaki yıldız futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Talisca daha önce gazeteci Andre Hernan'a verdiği röportajda Corinthians'ın geçmişte kendisine talip olduğunu doğrulamıştı.

Flamengo'nun, Talisca için temaslarını hızlandırdığı ifade edildi. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin bu transferde Alex Sandro'yu takasta kullanmak istediğini yazdı. 34 yaşındaki tecrübeli sol bek için Fenerbahçe’nin yıllık 6 milyon Euro maaş önerdiği iddia edildi.

Flamengo’da Gerson, Michael ve Cebolinha gibi isimlere gelen teklifler sonrası Talisca'nın transferinin değerlendirmeye alındığı belirtiliyor.