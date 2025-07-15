Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşarken sarı lacivertlilerin Portekiz kampına götürülmedi.

Tecrübeli futbolcu için ülkesinden sürpriz bir talip çıktı.

NABIZ YOKLANDI

Anderson Talisca için Brezilya basını bir kez daha 'ülkeye dönüş' içerikli iddialarla gündeme geldi. Mundo Balo'da yer alan habere göre Brezilya temsilcisi Flamengo, Talisca için ilk temasları gerçekleştirdi.

Temaslara rağmen Flamengo'dan Fenerbahçe cephesine henüz resmi bir teklif yapılmadı. Haberin detayına göre teknik direktör Filipe Luis'in Talisca'yı kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Transferin önündeki en büyük engel ise Talisca'nın aldığı yüksek maaş olarak ön plana çıktı.