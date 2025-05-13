Rafa Silva, gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarlarına Anderson Talisca’yı unutturdu. Portekizli yıldız, bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı. Rafa, 17 gol ve 12 asistle 29 kez skora katkı yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda müthiş işlere imza atıp Talisca’nın 2017-2018 sezonunda ki performansını da geride bıraktı.

Sambacı, o sezon Kartal’ın Avrupa’da büyük ses getirdiği dönemde 47 maçta süre almıştı. Talisca, 20 gol ve 8 asistle skora 28 defa katkıda bulunmuştu. Fenerbahçe’ye transfer olan Anderson Talisca’nın, siyah-beyazlıların gönlünde açtığı yara Rafa Silva’nın üstün performansıyla iyileşmiş oldu. Portekizli yıldız futbolcu, Talisca’yı ‘Rafa’ kaldırmayı başardı.