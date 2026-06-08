San Francisco Körfezi'nin iki yakasını birbirine bağlayan ve günde ortalama 260 bin araca hizmet veren San Francisco-Oakland Körfezi Köprüsü, resmi verilere göre Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en geniş köprüsü olarak kabul ediliyor. Toplam tabliye genişliği 78,8 metreyi bulan bu devasa yapı, her gün 10 şerit üzerinden yüz binlerce aracı taşıyarak bölgenin en kritik ulaşım hattını oluşturuyor.

İKİ AYRI ASMA KÖPRÜ UÇ UCA BİRLEŞTİRİLDİ

Büyük Buhran döneminde inşa edilen orijinal köprü, 1936 yılında Golden Gate Köprüsü'nden birkaç ay önce tamamlanarak hizmete açıldı. Mühendisler, körfez genelindeki mesafenin uzunluğu nedeniyle projeyi Yerba Buena Adası'nı merkez alarak iki aşamalı olarak tasarladı. Körfezin ortasındaki bu doğal kayalık, köprüyü ikiye bölen bir geçiş noktası olarak kullanıldı ve adanın içinden geçen hat, dönemin en büyük tek tüplü tüneliyle bağlandı. Batı yakasında mesafenin tek bir asma köprü için fazla olması sebebiyle, denizin ortasına devasa bir beton merkez ankrajı inşa edilerek iki ayrı asma köprü uç uca birleştirildi. Adadan Oakland yönüne uzanan ilk doğu hattı ise ağır çelikten bir konsol köprü olarak tasarlandı.

7 MİLYAR DOLAR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

1989 yılında meydana gelen yıkıcı Loma Prieta depremi, köprünün orijinal tasarımındaki sismik zayıflıkları ortaya çıkardı ve doğu açıklığındaki üst güvertenin bir bölümünün çökmesine neden oldu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda eski çelik kafes yapının güçlendirilmesi hem yüksek maliyetli hem de sismik açıdan riskli bulundu. Bunun üzerine California yönetimi, Amerikan tarihinin en büyük altyapı projelerinden birini başlatarak hasarlı bölümün yerine tamamen yeni bir doğu açıklığı inşa etti. 2013 yılında tamamlanarak trafiğe açılan bu yeni projenin toplam maliyeti yaklaşık 7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

10 ŞERİDİ TAMAMI TEK BİR GENİŞ GÜVERTEDE

Uçtan uca yaklaşık 7,2 kilometre uzunluğa sahip olan köprünün yenilenen doğu kesimi, günümüzde dünyada kendi türünde inşa edilmiş en büyük Kendinden Ankrajlı Asma köprü olma özelliğini taşıyor. Bu modern sistemde ana kablolar karadaki beton bloklara sabitlenmek yerine, köprü tabliyesinin altından dolanıyor ve yapının dengesi yolun kendi ağırlığıyla oluşan gerilim vasıtasıyla sağlanıyor. Batı yakasındaki çift katlı yapının aksine, bu yeni doğu açıklığında 10 şeridin tamamı tek bir geniş güvertede yan yana uzanıyor ve araç trafiğine 4,7 metre genişliğinde özel bir bisiklet ve yaya yolu eşlik ediyor. Yapıyı destekleyen 160 metre yüksekliğindeki tek pilon ise San Francisco siluetinin en belirgin unsurları arasında yer alıyor.