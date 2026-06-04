Astroloji dünyası, yüzyılın en önemli gökyüzü olaylarından birine tanıklık etmeye hazırlanıyor. Bolluk, şans ve büyüme gezegeni Jüpiter ile devrim, ani değişimler ve uyanışın sembolü Uranüs, 18 Temmuz Cumartesi günü kozmik bir iş birliğine imza atıyor. Gökyüzünde en son 42 yıl önce bu denli güçlü bir enerjiyle kurulan bu üçgen açı, adeta uyuyan devleri uyandıracak ve hayatımızda uzun süredir durağan olan süreçleri kökten sarsacak.

Astrologlar, bu nadir hizalanmanın kolektif bir kuantum sıçraması yaratacağını belirtirken, bazı burçlar için "hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı" yeni bir dönemin kapılarını araladığını vurguluyor.

Peki, gökyüzünün bu muazzam oyununda kader çizgisi yeniden çizilen, 42 yıllık bu döngünün başrolleri olan o 4 şanslı burç hangileri? İşte yanıtı:

İkizler

Uranüs’ün kendi burçlarındaki seyahati, Jüpiter’in muazzam desteğiyle birleşiyor. İkizler burçları için bu dönem, hayatlarındaki en büyük vizyon değişimine işaret ediyor. Sürpriz bir iş teklifi, radikal bir taşınma kararı ya da uluslararası bir başarı kapılarını çalabilir. Zincirlerini kırma ve dünyaya kendi kimliklerini kanıtlama zamanı geldi.

Aslan

Şans gezegeni Jüpiter'i burçlarında ağırlayan Aslanlar, Uranüs'ün fütüristik enerjisiyle birleştiğinde adeta küllerinden doğuyor. Sosyal statülerinde ani bir yükseliş, kitleler tarafından tanınma ve uzun süredir bekledikleri o büyük finansal sıçrama 18 Temmuz itibarıyla tetikleniyor. Kader, Aslanlar için sahne ışıklarını sonuna kadar açıyor.

Kova

Kovalar için bu transit, hayatlarındaki tüm kadersel düğümlerin çözüldüğü anı temsil ediyor. Evlilik, ortaklık ya da uzun süredir devam eden hukuki süreçlerde beklenmedik, mucizevi dönüşümler yaşanabilir. Kendilerini kısıtlayan ne varsa geride bırakıp, tamamen yenilenmiş bir vizyonla öne çıkacaklar.

Yay

Jüpiter’in yönetimindeki Yay burçları, bu üçgen açıyla birlikte adeta evlerinde hissedecekler. Uzak ülkeler, akademik başarılar, medya ya da büyük ticaret projelerinde tahmin bile edemeyecekleri kapılar açılabilir. İnançlarının ve emeklerinin ödülünü, hayat standartlarını tamamen değiştirecek kadersel bir fırsatla alacaklar.

"18 Temmuz ve takip eden günlerde karşınıza çıkan sürpriz fırsatlara karşı gözünüzü dört açın. Bu süreç bittikten sonra, gökyüzünün aynı açıyı tekrar oluşturması tam 103 yıl sürecek ve bir sonraki buluşma 2129 yılında gerçekleşecek.