Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletine bağlı Lynchburg şehrinde, şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen kanalizasyon taşkınlarını önlemek amacıyla yürütülen "LYHBeyond" (Blackwater Birleşik Kanalizasyon Taşkın Tüneli) projesinde sona yaklaşılıyor. Lynchburg Su Kaynakları Müdürlüğü tarafından şehir tarihinin en büyük sermaye geliştirme projesi olarak nitelendirilen yatırım, toplam 104 milyon dolara mal oluyor.

45 YILLIK PROGRAMIN SON BÜYÜK PARÇASI

Blackwater Deresi'nin 21 ila 36 metre (70-120 fit) altındaki sert kayalar oyularak inşa edilen tünel, 1.446 metre (4.744 fit) uzunluğa ve 4,7 milyon galon (yaklaşık 17,8 milyon litre) atık su depolama kapasitesine sahip.

Lynchburg'da 1979 yılından bu yana yürütülen ve orijinal 132 taşma noktasından 115'ini ortadan kaldıran 45 yıllık çevre programının son ayağı olan bu tünel, sağanak yağışlar sırasında yağmur suyu ile evsel/endüstriyel atık suların birleşerek yerel su yollarına taşmasını engelleyecek. Toplanan atık su, sistemde kapasite oluştukça Su Kaynakları Geri Kazanım Tesisi'ne aktarılarak arıtılacak. Projenin, şehrin birleşik kanalizasyon taşma hacmini 1979 yılındaki başlangıç seviyesine kıyasla yüzde 98 oranında azaltması öngörülüyor.

KAZI ÇALIŞMALARINDA "DELME VE PATLATMA" YÖNTEMLERİ KULLANILDI

Atkinson Construction firması tarafından yürütülen inşaat çalışmalarında, sert kayaları aşmak için "delme ve patlatma" yöntemi tercih edildi. Çevreye verilecek rahatsızlığı ve gürültüyü minimumda tutmak adına, downtown bölgesindeki Seventh Street (7. Cadde) şantiyesinde bulunan 11,5 metre genişliğindeki ana şaftın üzeri kapatılarak çalışmalar sürdürüldü.

13 Ocak 2025'te düşük kapasiteli ilk test patlatmasıyla başlayan kazı sürecinde, 1 Haziran 2026 itibarıyla tünel hattının 1.280 metreden fazlası tamamlandı. Planlama, tasarım ve proje yönetimini Stantec şirketinin üstlendiği projede, tünel kazısının 2026 yazında tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

104 MİLYON DOLARLIK ÖDEME

Lynchburg Su Kaynakları Müdürlüğü, projenin toplam maliyetinin 104 milyon dolar olduğunu ve bu tutarın 75 milyon dolarlık kısmının hibelerle karşılandığını açıkladı.

ABD Hükümet Hesap verebilirlik Ofisi'nin (GAO) verilerine göre, Amerika genelinde yaklaşık 700 belediyede benzer birleşik kanalizasyon sistemleri kullanılıyor ve bu sistemler yoğun yağışlarda yetersiz kalarak nehir ve derelere ham kanalizasyon karışmasına yol açıyor.

Lynchburg Water Resources Müdürü Tim Mitchell, tamamen yer altında yürütülen projenin çevre ve halk sağlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Yetkililer, tesisat montajı ve çevre düzenlemelerini de içeren projenin tamamının 2027 sonbaharında teslim edilmesini ve tünelin bu tarihten kısa bir süre sonra tam kapasiteyle faaliyete geçmesini bekliyor.