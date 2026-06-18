1910 yılında hizmete giren Niesen füniküler hattının bakım ve acil durum ihtiyaçları için inşa edilen merdiven, normal zamanlarda halka kapalı tutuluyor. Yapı, dağın eğimine paralel şekilde uzanırken bazı bölümlerde eğim yüzde 68'e kadar çıkıyor. Sürekli tırmanışla zirveye ulaşmak ise kondisyon seviyesine bağlı olarak üç saati aşabiliyor.

YILDA BİR KEZ AÇILIYOR

Dünyanın en uzun merdiveni, güvenlik nedeniyle yılın büyük bölümünde yalnızca bakım ekipleri tarafından kullanılıyor. Ancak her yıl düzenlenen Niesen Merdiven Koşusu sırasında sınırlı sayıda katılımcı bu zorlu parkura çıkma fırsatı buluyor. Yarışmacılar 11 bin 674 basamağı aşarak zirveye ulaşmaya çalışırken, bazı sporcular parkuru bir saatten kısa sürede tamamlayabiliyor.

ZİRVEDE ALP MANZARASI

İsviçre'nin 'piramit dağı' olarak da bilinen Niesen'in zirvesinden Thun Gölü ve Bern Alpleri görülebiliyor. Merdiven hattı boyunca uzanan füniküler sistemi ise ziyaretçileri yaklaşık 30 dakikada zirveye taşıyor. Bölge, hem manzarası hem de sıra dışı mühendislik yapısıyla İsviçre'nin en dikkat çekici turistik noktalarından biri olarak kabul ediliyor.