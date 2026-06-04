Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.
Yaklaşık 8 ay boyunca devam eden teknik ve fiziki takiplerin ardından, uyuşturucu gelirlerini çeşitli yöntemlerle sisteme sokarak akladığı değerlendirilen şebekeye operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
15 MİLYAR TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen İzmir’in Çeşme ilçesindeki 4 yıldızlı bir otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 taksi ve hatları, Diyarbakır’da toplam 970 dönüm büyüklüğünde 109 arsa ve tarla, Çeşme’de 9 dönümlük arsa, 7 araç, 33 daire, 4 iş yeri ve 128 banka hesabına el konuldu.
El konulan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar TL olduğu belirtildi.
5 AYRI SORUŞTURMA DOSYASI AÇILDI
Çalışmalar çerçevesinde, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" ile "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından elde edilen gelirlerle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkındaki hukuki süreç derinleştirildi. Söz konusu şahıslara yönelik olarak "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında toplamda 5 ayrı soruşturma dosyası açıldığı bildirildi.