Nature dergisinde yayımlanan analizlere göre, El Nino küresel ısınmanın etkileriyle birleşmesi halinde 2027 yılına kadar dünya genelinde sıcaklık rekorlarının kırılmasına ve aşırı hava olaylarının artmasına yol açabilir.

Bilim insanları, mevcut verilerin son yaklaşık 150 yılın en güçlü El Niño olaylarından birine işaret ettiğini belirtiyor. Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla yükselmesi, atmosfer-okyanus etkileşimlerinin güçlenmesine neden olurken, uzmanlar bu sürecin küresel sıcaklıklar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

"Rekor farkla aşabilir"

ABD merkezli iklim araştırma kuruluşu Berkeley Earth'te görev yapan iklim bilimci Zeke Hausfather, farklı iklim modellerinin bu El Niño'nun zirve seviyesinin önceki rekorları "şaşırtıcı bir farkla" aşabileceğine işaret ettiğini söylüyor.

Hausfather'a göre, bu olayın zirve noktası 2015-2016 yıllarında kaydedilen güçlü El Niño'nun seviyesini geride bırakabilir. Tahminlere göre Pasifik deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artış, önceki rekorun yaklaşık 0,8 derece üzerinde olabilir.

2027'ye kadar aşırı hava olayları riski

El Niño'nun etkileri yalnızca sıcaklık artışıyla sınırlı kalmayabilir. Uzmanlara göre, okyanustan atmosfere taşınan ekstra ısı, insan kaynaklı küresel ısınmayla birleşerek dünyanın farklı bölgelerinde daha sık ve şiddetli hava olaylarını tetikleyebilir.

Dartmouth College'dan iklim araştırmacısı Justin Mankin, yaşanan sürecin gelecekte iklim değişikliğinin etkileriyle daha sık görülmesi beklenen aşırı hava olaylarına benzediğini belirtiyor.

NOAA: Güçlü El Niño ihtimali artıyor

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Pasifik'teki gelişmeleri yakından izliyor. Kurum, yıl sonuna kadar çok güçlü bir El Niño oluşma ihtimalini yüzde 40 olarak değerlendirirken, El Niño koşullarının en az Nisan 2027'ye kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

NOAA meteoroloğu Michelle L'Heureux, Pasifik Okyanusu'nda güçlü atmosfer-okyanus etkileşimlerinin gözlendiğini belirterek, "Tarihimizdeki en güçlü El Niño olaylarından birini görme ihtimalimizi artıran göstergeler mevcut" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları, önümüzdeki dönemde okyanus sıcaklıkları ve atmosfer hareketlerinin El Niño'nun gerçek gücünü belirleyeceğini vurguluyor.