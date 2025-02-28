Ankara'da 3 adreste düzenlenen operasyonda 185 bin 123 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasadan topladıkları atık yağları merdiven altı depolarda yanıcı maddelerle karıştırarak kaçak karışımlı akaryakıt üreten şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Çubuk ve Yenimahalle ilçelerinde tespit edilen 3 depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 12 milyon lira değerinde 185 bin 123 litre akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)