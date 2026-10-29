Çin'in Şantung eyaletinde balıkçılık yapan bir mürettebat, Sarıdeniz açıklarında 2,46 metre uzunluğunda ve 134 kilogram ağırlığında bir ceylan palamudu (İspanyol uskumrusu) yakaladı.

Global Times gazetesinin aktardığı habere göre, ağırlıkları genellikle birkaç kilogram ile en fazla onlarca kilogram arasında değişen bu türün söz konusu boyutlara ulaşması nadir bir durum olarak kaydedildi. Bu büyüklükteki bir balığın varlığı; bölgedeki su kalitesi, deniz ekolojisi ve av kaynaklarının yeterliliğiyle ilişkilendiriliyor.

'USKUMRU KRALI' OLARAK ADLANDIRILIYOR

Balıkçılar tarafından boyutu nedeniyle "uskumru kralı" olarak adlandırılan av, Rizhao kentindeki Huanghai Merkez Balıkçı Limanı'na getirildi.

Teknedekiler, yakalanan balığın kendileri açısından unutulması güç ve istisnai bir av olduğunu ifade etti.