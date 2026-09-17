2024'ten bu yana pek çok kişi için zorlu ve karmaşık bir dönem yaşandı. Duygusal iniş çıkışlar, hayal kırıklıkları ve çeşitli sıkıntılarla geçen 2 yılın ardından artık biraz nefes alma zamanı geldi.

10 Eylül'deki Başak Yeni Ayı ise astrolojik yorumlara göre 4 burç için yeni bir dönemin kapısını araladı. Astrolog Amy Demure'ye göre bu burçlar, yaklaşık 2 yıldır mücadele ettikleri yaşam alanlarında artık ödüller almaya başlayabilir.

Demure, bu dönemin söz konusu burçlar için "nihayet 2 yıldır mücadele ettikleri yaşam alanında ödüllendirilecekleri" yeni bir süreci başlatacağını belirtiyor.

1. İkizler

İkizler burcu, 2 yıldır devam eden duygusal acı ve kalp kırıklığı döngüsünü geride bırakmaya hazırlanıyor. Demure, bu süreçte aşk ilişkilerinin bazı İkizler için derin yaralar açmış, hayal kırıklığı yaratmış veya ihanet duygusuna neden olmuş olabileceğini söylüyor.

Başak Yeni Ayı, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Astrologa göre önümüzdeki bir yıl, ilişkiler açısından farklı bir deneyim yaşama fırsatı sunabilir.

Geçmişte yaşananların etkisini geride bırakmaya başlayan İkizler, daha sağlıklı bir ilişkiye adım atabilir. Yeni bir ilişkiye açık olanlar için hayatlarına girecek kişi, geçmişte yaşadıklarından oldukça farklı bir deneyim sunabilir.

2. Başak

Son 2 yıl Başaklar için sürekli yeni bir sınavla karşılaşmak gibi geçmiş olabilir. Aşk hayatından kariyere, maddi konulardan kişisel yaşama kadar pek çok alanda hayal kırıklıkları ve iniş çıkışlar yaşanmış olabilir.

Bu kez değişimin merkezinde doğrudan Başak burcu bulunuyor. Burcunuzdaki Yeni Ay, zorlu bir dönemin ardından yeni bir sayfa açılması olarak yorumlanıyor.

Astrolog Amy Demure, "Sonunda ödüllendirilme zamanınız geldi" diyerek Başakların daha önce zorlandıkları alanlarda ilerleme kaydedebileceğini belirtiyor.

2 yıl boyunca yaşanan sıkıntıların ardından özellikle başarı ve kişisel gelişim açısından daha rahat bir dönem başlayabilir. Geçmişte sonuç alamadığınız konularda yeniden harekete geçmek için kendinizi daha hazır hissedebilirsiniz.

3. Yay

Yay burcu için de son 2 yıl özellikle kariyer açısından kolay geçmedi. Çok çalışmanıza rağmen emeğinizin karşılığını alamadığınızı, hak ettiğiniz takdiri veya maddi kazancı göremediğinizi düşünmüş olabilirsiniz.

Demure, birçok Yay'ın bu süreçte "hak ettiği parayı, başarıyı veya takdiri almadan inanılmaz derecede çok çalıştığını" söylüyor.

Ancak astrolog, Başak Yeni Ayı'nın Yay burcunun kariyer alanında yeni ve yaklaşık bir yıl sürecek başarılı bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirtiyor.

Bu süreçte yeni iş fırsatları, maddi kazanımlar ve kariyer açısından dikkat çekici gelişmeler gündeme gelebilir. Uzun süredir verdiğiniz emeğin karşılığını görmeye başladığınız bir döneme girebilirsiniz.

4. Balık

Balık burcu için son 2 yıl yalnızca zorlu değil, aynı zamanda dönüştürücü bir süreç olmuş olabilir. Kalp kırıklıkları, beklenmedik bitişler ve hayatınızda artık yer almaması gereken bazı insanların geride bırakılması bu dönemin önemli parçalarıydı.

Yaşanan tüm bu deneyimler önemli dersler de beraberinde getirdi. Artık sizi yıpratan veya hayatınıza zarar veren ilişkilere eskisi kadar kolay izin vermeyeceksiniz.

Demure'ye göre bu değişim, Balıkların arzuladığı sevgiyi hayatına çekmesinin önünü açabilir. Astrolog, Balıkların kendilerine gerçekten zaman, emek, enerji ve ilgi verecek bir partnerle karşılaşabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle önünüzdeki dönemde yeni insanlara ve yeni deneyimlere açık olmak önem kazanıyor. Kendinizi tamamen dış dünyaya kapatmak yerine sosyal hayatın içinde kalmak, yeni bir ilişkinin başlaması için fırsatlar yaratabilir.