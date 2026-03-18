Adaletin, karmanın ve disiplinin temsilcisi olarak bilinen Satürn, 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16:00 itibarıyla Balık burcundaki Uthrittati (Uttarabhadrapada) Nakshatra'nın (yıldız durağının) üçüncü evine giriş yapacak.

Dokuz gezegen arasında en yavaş hareket edeni olan ve bir burçta yaklaşık 2,5 yıl kalan Satürn'ün bu konum değişikliği, Vedik astrolojiye göre özellikle 3 burç için uzun süredir devam eden krizlerin sonu anlamına geliyor.

KOÇ: SAĞLIKLA İYİLEŞME VE BORÇLARDAN KURTULUŞ

Satürn, bu dönemde Koç burcunun 12. evinde konumlanıyor. Satürn'ün bu evredeki batışı ve yıldız değişimi, Koç burçlarına uzun süredir devam eden sağlık sorunlarından ve kronik problemlerden kurtulma fırsatı sunacak. Satürn'ün açılarının 2., 6. ve 9. evlere düşmesi; şansın dönmesi, borç yükünün hafiflemesi ve beklenmedik finansal kazançların kapısını aralayacak.

ASLAN: KRİZLERİN FIRSATA DÖNÜŞMESİ ve FİNANSAL SIÇRAMA

Aslan burçları için Satürn, ani kayıpları ve uzun ömrü temsil eden 8. evde seyahat ediyor. Ancak 21 Mart geçişiyle birlikte bu durum pozitife evrilecek. Astrologlara göre bu dönem; iş ve ticarette sürpriz kazançlar elde etme, uzun süreli endişeleri sonlandırma, çocuklarla ilgili sevindirici haberler alma ve yeni kariyer kapılarının aralanması gibi güçlü değişimler getirecek.

YAY: İŞ HAYATINDA ZAFER ve ZİHİNSEL ARINMA

Satürn'ün Uthrittati Nakshatra'nın üçüncü evine girmesi, Yay burçları için hayatın birçok alanında iyileşme demek. İş yerindeki kronik sorunlardan, zihinsel ve fiziksel stresten arınacakları bir döneme giriyorlar. Bu geçiş sayesinde kariyerlerinde istedikleri gibi bir tayin/terfi alabilir, rakiplerine karşı net bir zafer kazanabilir ve ailevi konularda (özellikle annenin sağlığında) belirgin bir düzelme yaşayabilirler.