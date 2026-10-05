Gelişen otomotiv dünyasında artan maliyetler, yedek parça ve servis süreleri sürücüler için karar aşamasında kritik bir faktör haline geldi.

What Car? tarafından düzenlenen ve son iki yılda 39 bin 332 araç sahibinden alınan verilerle hazırlanan araştırmada; 30 farklı markaya ait 225 model, 16 ayrı arıza kategorisinde incelendi. Değerlendirmede araçların arıza sıklığı, arıza türü, serviste kalma süreleri ve kullanıcılara çıkardığı masraflar hesaplandı.

SIFIR HATA İLE ZİRVEDE YER ALAN OTOMOBİLLER

Araştırma verilerine göre kullanıcılarından hiçbir arıza bildirimi almayan ve tam puanla birinci sırayı paylaşan modeller şunlar oldu:

Mini Countryman (2024-günümüz) – Yüzde 100: Boyutları büyüyerek küçük SUV segmentine geçen model hakkında geri bildirimde bulunan tüm sahipleri, araçta hiç arıza yaşamadığını bildirdi.

Suzuki Swift (2017-2024) – Yüzde 100: Garanti süresi dolmuş örneklerinin dahi dahil edildiği araştırmada sıfır arıza bildirimi alarak zirveye ortak oldu ve Suzuki'nin marka sıralamasında üst sıralara tırmanmasını sağladı.

YÜKSEK GÜVENİLİRLİK SKORUNA SAHİP DİĞER MODELLER

Tam puana çok yakın performans sergileyerek listeye giren diğer araçlar ise şu şekilde sıralandı:

Toyota Aygo X (2021-günümüz) – Yüzde 99,7: Kullanıcıların yalnızca yüzde 3'ü karoserle ilgili sorun bildirdi. Tüm işlemler bir günde ve marka tarafından ücretsiz çözüldü.

BMW 4 Serisi Coupe ve Cabrio (2020-günümüz) – Yüzde 99,6: Sadece yüzde 3 oranında karoser sorunu rapor edildi. Tüm araçlar sürüşe devam edebildi ve masraflar marka tarafından karşılandı.

Mini Hatchback (2014-2024) – Yüzde 99,4: Yüzde 4 oranında elektrik ve direksiyon arızası kaydedildi. Masraflar ücretsiz karşılanırken servis süresi bir haftayı buldu.

Kia Niro Hibrit ve PHEV (2016-2022) – Yüzde 99,3: Yüzde 4'lük karoser arıza oranıyla dikkat çekti. Tüm sorunlar garanti kapsamında bir haftadan kısa sürede giderildi.

Lexus ES (2018-2026) – Yüzde 99,3: Yüzde 6 oranında sadece bilgi-eğlence sistemi arızası raporlandı ve tamamı bir gün içinde ücretsiz çözüldü.

GÜVENİLİRLİK TESTİNDE SINIFTA KALAN MODELLER

Sık arıza yapmaları, uzun servis süreleri ve yüksek onarım masraflarıyla listenin en alt sıralarında yer alan modeller ise şunlar:

Volkswagen Tiguan (2024-günümüz) – Yüzde 55,3: Araçların yüzde 75'inde arıza bildirildi. Sorunların yarısı motor dışı elektrik, 12V akü ve bilgi-eğlence sisteminden kaynaklandı. Çözümlerin yüzde 44'ü bir haftadan uzun sürdü.

Renault Arkana (2018-2025) – Yüzde 58,5: Kullanıcıların yüzde 47'si elektrik, klima ve motor sorunları yaşadı. Araçların yüzde 78'i bir haftadan uzun süre serviste kaldı.

Mercedes GLE (2019-günümüz) – Yüzde 63,7: Araç sahiplerinin üçte biri motor, elektrik ve iç mekan arızası bildirdi. Onarımların yalnızca yüzde 71'i ücretsiz yapıldı; bazı kullanıcılar 1.500 sterlini aşan faturalarla karşılaştı.

Volkswagen ID.4 (2021-günümüz) – Yüzde 66,9: Listenin alt sıralarındaki tek elektrikli araç olan ID.4'te kullanıcıların yüzde 43'ü sorun bildirdi. Arızaların yüzde 28'i elektrik bileşenleri ve bilgi-eğlence sisteminde görüldü.

Land Rover Discovery Sport (2014-günümüz) – Yüzde 68,2: Sahiplerinin yüzde 38'i sorun yaşadı, bu araçların yüzde 69'u bir haftadan uzun süre serviste kaldı. Garanti kapsamı dışındaki kullanıcılar 1.500 sterline kadar ödeme yaptı.

Jaecoo 7 – Yüzde 71,9: Çinli SUV modelinde kullanıcıların yüzde 30'u motor dışı elektrik, batarya ve karoser arızaları bildirdi. Sorunların üçte ikisi bir haftadan uzun sürerken onarım masraflarının garanti kapsamında karşılanmadığı aktarıldı.