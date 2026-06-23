Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ali Poyrazoğlu, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Rahat tarzı ve fit görünümüyle dikkat çeken usta sanatçı, geçirdiği değişimin sırrını açıkladı.

YAŞAM TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Birçok tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Ali Poyrazoğlu, son dönemde daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Nişantaşı'nda görüntülenen sanatçı, spor ve sağlıklı beslenmeyle 25 kilo verdiğini belirtti. Poyrazoğlu, yaşadığı değişimin herhangi bir estetik müdahale ya da farklı bir yöntemle değil, yaşam tarzı değişikliğiyle gerçekleştiğini ifade etti.





25 KİLO VERDİ, YORUM YAĞDI

Usta oyuncunun yıllardır alışılan görüntüsünden daha fit görünmesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Poyrazoğlu'nun fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar sanatçının değişimi hakkında yorumlarda bulundu.

Bazı takipçiler, "Biraz fazla olmuş sanki", "Keşke daha az verseymiş" ve "Biraz fazla zayıflamış" gibi yorumlar yaptı.

TİYATROYA DAMGA VURAN İSİMLERDENDİ

Kurucusu olduğu Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ile uzun yıllar boyunca kapalı gişe oyunlara imza atan sanatçı, Türk tiyatrosuna yaptığı katkılarla tanınıyor.

Oyunculuğun yanı sıra sahne çalışmalarıyla da öne çıkan Poyrazoğlu, kariyeri boyunca birçok unutulmaz projede yer aldı.