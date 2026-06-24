Şirketin verdiği bilgilere göre madende şu anda bu sistemle çalışan 290 elektrikli kamyon bulunuyor. Böylece maden sahasındaki taşımacılık faaliyetlerinin yüzde 80'den fazlası elektrik enerjisiyle gerçekleştiriliyor. Bu sayı, madencilik sektöründeki en büyük elektrikli kamyon filolarından biri olarak gösteriliyor.

BATARYASI DÖRT DAKİKADA DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

LK220E'nin en dikkat çekici özelliği, 770 kWh kapasiteli çıkarılabilir bataryası. Şirkete göre bu batarya, bir maden kamyonunda kullanılan en büyük değiştirilebilir bataryalardan biri konumunda bulunuyor. Araçların uzun süre şarj beklemesini önlemek için geliştirilen sistem sayesinde boşalan batarya yaklaşık dört dakika içinde yenisiyle değiştirilebiliyor.

Madencilik faaliyetlerinde araçların gün boyunca ağır yük taşıması ve mümkün olduğunca kesintisiz çalışması gerekiyor. Bu nedenle hızlı batarya değişim sistemi, uzun şarj molalarının önüne geçerek operasyonların devamlılığını sağlamayı hedefliyor.

MADENİN ENERJİSİ GÜNEŞ VE RÜZGARDAN GELİYOR

Wulagen çinko madeni, elektrikli araçların yanı sıra yenilenebilir enerji altyapısıyla da dikkat çekiyor. Sahada rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve enerji depolama sistemleri birlikte kullanılıyor. Şirket, dizel araçlar yerine elektrikli kamyonların tercih edilmesiyle hem yakıt tüketimini hem de karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor.

Zijin Mining'in yayımladığı verilere göre şirket bünyesindeki madenlerde kullanılan elektrikli araç sayısı 1.700'ü aşmış durumda. Şirket, yıl sonuna kadar filoya yüzlerce yeni elektrikli araç daha eklemeyi ve uzun vadede düşük karbonlu madencilik hedeflerine ulaşmayı planlıyor.