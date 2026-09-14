Moloda ve Sobornosti caddeleri boyunca uzanan yapı, 5 ve 9 katlı bölümlerden oluşuyor. Toplam 156 girişe sahip kompleksin yukarıdan görünümü ise birbirine bağlanan bölümleri nedeniyle altıgenleri andırıyor.

3 KİLOMETRELİK EV NASIL İNŞA EDİLDİ?

Yapının inşasına 1969’da mimarlar Vasyl Malovytsa ve Rostyslav Metelnytsky’nin projesi doğrultusunda başlandı. Büyük konut kompleksi fikri, bölgede sanayileşmenin hızlandığı ve yeni yerleşim alanlarının oluşturulduğu dönemde ortaya çıktı. Şehirde 1972’de troleybüs hizmetinin başlamasıyla ulaşım imkanlarının gelişmesi de bölgenin büyümesini hızlandırdı. Kompleksin bazı bölümleri 1980’den itibaren kullanıma açıldı.

İÇİNDE KAÇ KİŞİ YAŞIYOR?

Dev yapı 38 bina, 156 giriş ve 3 binden fazla daireden oluşuyor. Kompleksin yaklaşık 7 bin kişiye ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Her binanın ayrı idari adresi bulunmasına rağmen yapılar birbirine bağlı şekilde uzanıyor. Bu nedenle kompleks tek bir dev konut yapısı görünümü oluşturuyor.

SAKİNLER NEDEN YOLLARINI KAYBEDİYOR?

Kompleksin birbirine benzeyen avluları, kemerleri ve geçişleri bölgede ilk kez bulunanların yönlerini kaybetmesine neden olabiliyor. Bölgede uzun süredir yaşayanlar da ziyaretçilerin çıkış yolunu bulmakta zorlandığını aktarıyor. 1980’de buraya taşınan Lyubov Lapchenko, ilk yıllarda çevrenin büyük ölçüde tarım arazilerinden oluştuğunu ve şehir merkezinden bölgeye ulaşmanın yaklaşık 40 dakika sürdüğünü belirtiyor.

DEV BİNA ŞİMDİ NASIL YENİLENİYOR?

Kompleksin bazı bölümlerinde enerji tasarrufuna yönelik kapsamlı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Çatı, duvar ve çatı katlarında yalıtım yapılırken sıcak su boruları ile ortak alanlardaki ve dairelerdeki pencereler de yenileniyor. Yerel yöneticiler, 33 numaralı binanın kapsamlı termal modernizasyon çalışmalarının başlatıldığı ilk bölümlerden biri olduğunu belirtiyor.