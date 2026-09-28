Çin'in en yoğun nüfuslu kentlerinden Chongqing'de, Yangtze ve Jialing nehirlerinin kesişim noktasında hayata geçirilen "The Crystal" isimli proje, dünya mimarlık ve mühendislik tarihine yeni bir boyut kazandırdı.



Asya'nın önde gelen gayrimenkul şirketlerinden CapitaLand tarafından 1,1 milyar dolarlık bütçeyle inşa edilen yapı, dünyanın en yüksek yatay gökdeleni olma unvanını elde etti.

Dört dikey gökdelenin üzerine kurulan ve toplam sekiz kuleyi birbirine bağlayan devasa gök köprü, 300 metre uzunluğa sahip. Yapının dış cephe kaplamasında yaklaşık 3.000 cam panel ile 5.000 alüminyum parça kullanılırken, sadece çelik iskeletinin 12.000 ton ağırlığında olduğu bildirildi.

KULELERİN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Sadece çelik ağırlığı Eyfel Kulesi ile yarışan 7 segmentlik yapının montajı yüksek hassasiyetli hidrolik sistemlerle gerçekleştirildi. Segmentlerin bir kısmı zemin seviyesinde prefabrik olarak üretildikten sonra 250 metre yüksekliğe kaldırılarak kulelerin üzerine başarıyla yerleştirildi.

AKTİF BİR YAŞAM ALANI DA SUNUYOR

Sadece kuleler arası geçiş işlevi görmekle kalmayan The Crystal, aynı zamanda aktif bir yaşam alanı sunuyor. Gökdelenin öne çıkan özellikleri şunlar:

Chongqing kent manzarasını sunan 1.500 metrekarelik cam tabanlı seyir terası.

Çatı bahçeleri, restoranlar, barlar, özel bir kulüp ve etkinlik alanları.

250 metre yükseklikte konumlanan 50 metre uzunluğunda iki sonsuzluk havuzu.

Giderek yoğunlaşan metropoller için yatay mimari çözümlerine somut bir örnek oluşturan proje, gökdelenlerin yalnızca dikeyde değil, yatay düzlemde de genişleyebileceğini kanıtlayan bir mühendislik başarısı olarak değerlendiriliyor.