Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların son değerlendirmelerine göre, Yunanistan üzerinden gelen sıcak hava dalgası bugün itibarıyla yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. İç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin edilirken, yüksek sıcaklıkların dört gün boyunca etkili olması öngörülüyor.
SICAKLIKLAR 45 DERECEYE ULAŞACAK
Salı, çarşamba ve perşembe günleri Ege ve Akdeniz bölgelerinde yazın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor. Bu bölgelerde termometrelerin 45 dereceyi, hissedilen sıcaklıkların ise 50 dereceyi bulacağı öngörülüyor.
Başkent Ankara'da sıcaklığın hafta başında 35 dereceye çıkması, İstanbul'da ise bugün 32 derece olan sıcaklığın salı ve çarşamba günleri gölgede 33 derece seviyesine ulaşması tahmin ediliyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR
Yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların cuma gününden itibaren kademeli olarak düşmeye başlayacağı bildirildi. Çarşamba gününden itibaren İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'i kapsayan Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış geçişleri öngörülürken, yağışlı sistemin perşembe günü Batı Karadeniz yönüne doğru ilerleyeceği belirtildi.