Bodrum Belediyesi 3. Bölge Turgutreis Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü rutin gıda denetimleri kapsamında Turgutreis Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işletmeye ait depoda kapsamlı inceleme yaptı. Denetim sırasında insan sağlığı açısından risk taşıyan, son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 4 ton tavuk ve süt ürünü tespit edildi. Raflarda bulunan ürünler zabıta ekiplerince tek tek toplandı ve tutanak altına alınarak muhafaza edildi. TARIM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ORTAK OPERASYON Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı ortak denetimde, tarihi geçmiş ürünlerin piyasaya sunulmasının önüne geçildi. Yapılan incelemelerin ardından ürünler, imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi. El konulan yaklaşık 4 ton gıda, güvenlik önlemleri altında belediye ekiplerince imha alanına sevk edilerek tamamen imha edildi. İŞLETMEYE PARA CEZASI Denetim sonunda işletme hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanırken, yetkililer halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. HALKA UYARI Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlara alışveriş sırasında ürünlerin son tüketim tarihleri ile ambalaj bütünlüğünü mutlaka kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, halk sağlığını riske atan işletmelere hiçbir şekilde göz yumulmayacağı, ilçe genelinde gıda güvenliğine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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