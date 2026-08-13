Mehmet Aslantuğ, yaklaşık dört yıllık ekran arasının ardından oyunculuğa geri dönüyor. Usta oyuncu, “Başkalarının Hayatı” dizisiyle yeniden setlere çıkmaya hazırlanırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dönüşünü duyurdu. Aslantuğ’un paylaşımında oyunculuk kariyerindeki 40. yılına da dikkat çekmesi takipçilerinden ilgi gördü.

YENİ DİZİSİYLE KAMERA KARŞISINDA

Oyunculuk kariyerinde çok sayıda unutulmaz projeye imza atan Mehmet Aslantuğ, uzun süren ekran arasının ardından “Başkalarının Hayatı” dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Aslantuğ’un yeni projesi için sete çıkması, oyuncunun hayranları tarafından da merakla karşılandı.

“ROTAYI SETE KIRDIK ARTIK”

Usta oyuncu, sete dönüşünü sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla duyurdu.

Aslantuğ, paylaşımında “KAPTANIN SEYİR DEFTERİ / Rotayı sete kırdık artık. 40. YIL setindeyim.” ifadelerine yer verdi.

Oyuncunun “40. yıl” vurgusu, kariyerindeki uzun yolculuğa da gönderme oldu. Mehmet Aslantuğ böylece hem yeni dizisinin setinden ilk mesajını verdi hem de oyunculuk kariyerindeki 40. yılına dikkat çekti.

HAYRANLARIYLA YENİDEN BULUŞACAK

Yaklaşık dört yıl boyunca ekranlardan uzak kalan Mehmet Aslantuğ, “Başkalarının Hayatı” ile yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Usta oyuncunun sete dönüşü, yeni dizinin kadrosu ve Aslantuğ’un canlandıracağı karaktere ilişkin detayların yanı sıra projenin yayın tarihiyle ilgili gelişmeleri de merak konusu haline getirdi.