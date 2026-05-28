Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen uzun vadeli emisyon hacmi grafiği, ekonomideki yapısal tahribatı çarpıcı rakamlarla gözler önüne serdi.

1 Kasım 2013 ile 1 Mayıs 2026 tarihlerini içeren resmi veriler, yüksek enflasyon sarmalının ve paranın değer kaybının faturasını, piyasadaki en büyük kupür olan 200 TL üzerinden tescilledi.

2022'DE KONTROLDEN ÇIKMAYA BAŞLADI

Tarihsel süreç ele alındığında, 2013 yılı sonunda piyasada adeta "nadide bir parça" gibi dönen ve sıfır çizgisine yakın olan 100-150 milyon adetlik 200 TL hacmi, 2022 yılından itibaren kontrolden çıkan bir tırmanış trendine doğru ilerledi.

Grafikte özellikle 2026 yılının ilk aylarında görülen neredeyse tamamen dikey (parabolik) sıçrama, matbaaların hiç durmadan çalıştığının ve piyasaya sürekli en büyük banknotun sürüldüğünün resmi kanıtı olarak kayıtlara geçti.

İKİ SEBEP BUNU DESTEKLEDİ

Bu kontrolsüz artışın arkasında iki temel neden bulunuyor: Yüksek enflasyon sebebiyle paranın eriyen satın alma gücü ve ekonomi yönetiminin piyasanın ısrarlı ihtiyacına rağmen 500 TL veya 1000 TL’lik yeni banknotları basmamakta direnmesi.

2013'te lüks bir harcamayı karşılayan 200 TL, günümüzde birçok kalem grubu için yetersiz kaldı.

Bu durum, beraberinde ciddi ekonomik yan etkileri de getirdi. Piyasadaki 5, 10, 20 ve 50 TL gibi alt banknotlar işlevsel olarak hükmen ölürken, alışverişler tamamen 200 TL’lerle yapılır hale geldi.

Nakit sistemindeki bu dengesizlik bankacılık sektörünü de vurdu; vatandaşların asgari harcamalar için bile onlarca 200 TL çekmek zorunda kalması nedeniyle ATM’ler saatler içinde boşalmaya başladı.

Bankalar, günde birkaç kez ATM doldurmak zorunda kalırken, operasyonel ve lojistik maliyetler de zirveyi gördü.