Gürcistan'ın ulaşım altyapısını kökten değiştirecek Kvesheti-Kobi karayolu projesinde tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Kış aylarında ağır hava şartları nedeniyle sık sık kapanan ve bölge ticaretini felç eden geçidi bypass edecek olan Çinli mühendislik devi CREG tarafından yapılan bu proje, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortaklığıyla 400,37 milyon euro (1,2 milyar GEL) yatırımla hayata geçiriliyor.

Kafkas, ara erişim noktaları ve dikey şaftlar olmadan tam 8.860 metre boyunca kesintisiz yatay sondaj yaparak kırılması güç bir rekora imza attı. Kazı esnasında makinenin üzerindeki maksimum dağ örtü tabakası (derinlik) tam 1.121 metreye ulaştı.

Tüf ve marnlardan oluşan, kaya direncinin 130 MPa'ya kadar çıktığı bu zorlu jeolojik yapıyla başa çıkabilmek için makineye şu özel donanımlar eklendi:

Aktif Mafsallama Sistemi: Makinenin eğiminin kaya içinde milimetrik ve hassas şekilde ayarlanmasını sağladı.

Çift Yönlü Dönebilen Kesme Başlığı: Sert kayalarda aşınmayı minimuma indirdi.

Çift Hızlı Redüktör: Değişen zemin koşullarına göre tork gücünü optimize etti.

Devasa kazının başarıyla bitmesinin ardından, projenin son aşamasına geçiliyor. Bu süreçte tünel içi elektrik ve elektromekanik sistemlerin kurulumu, havalandırma, güvenlik altyapısı ve asfaltlama çalışmaları hızla tamamlanacak.

4 ülkeyi birbine bağlayacak

Kesintisiz Uluslararası Ticaret: Bu yeni koridor; Rusya, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ticari hatları birbirine bağlayacak. En sert kış aylarında bile trafik durmayacak, lojistik ve temel ihtiyaç maddelerinin taşınması güvenceye alınacak.

Turizm Patlaması: Proje kapsamında ünlü Gudauri kayak merkezini şehre bağlayacak 5 kilometrelik yeni bir yol daha inşa ediliyor. Güvenli, uluslararası standartlarda ve çok daha kısa süren bir seyahat konforuyla Gudauri’nin turizm potansiyeli katlanacak.

Dev Sanat Yapıları: Toplam paket sadece bu dev tünelle sınırlı değil; proje genelinde 5 yeni köprü ve 5 farklı tünel inşaatı ile 1 tarihi köprünün rehabilitasyonu aşamalar halinde tamamlanmış olacak.