Hindistanlı mimarlık stüdyosu Sanjay Puri Architects, alışılmış görkemli üniversite binalarından çok farklı bir başyapıta imza attı. Orta Hindistan'ın Indore şehrinde yer alan Prestige Üniversitesi, özellikle çatı tasarımıyla mimari dünyasında ezber bozuyor.

5 katlı bu muazzam bina; seminer salonları, oditoryum, kütüphane, idari ofisler ve kafeteryasıyla 3.000 öğrenciye ev sahipliği yapıyor, ancak projenin asıl yıldızı, gökyüzüne uzanan çatısı.

463 basamaklı yürünebilir bir çatı

Yaklaşık 28 metre (92 ft) yüksekliğindeki bu yapının üzerinde, tam 463 basamaklı platformdan oluşan yürünebilir bir çatı yer alıyor.

Her bir basamak, öğrenciler ve öğretim üyeleri için açık hava sosyal alanı olarak işlev görüyor.

Çatının tamamı, gerektiğinde 9.000 seyirciye kadar hizmet verebilen dev bir açık hava amfitiyatrosuna dönüşebiliyor.

Binanın kuzeyinden çapraz olarak yükselen 97.000 metrekarelik teras, doğal ışık alan peyzajlı avlularla harmanlanmış durumda.

İlham kaynağı: Tarihi Hint basamaklı kuyuları

Bu yenilikçi tasarım, köklerini Hindistan’ın tarihi basamaklı kuyularından (stepwells) alıyor. Batı Hindistan'da 7. ve 19. yüzyıllar arasında aktif olarak kullanılan bu yapılar, kurak dönemlerde suya ulaşmayı sağlayan merdivenli su depolarıydı. Aynı zamanda dini törenlerin ve sosyal buluşmaların da merkeziydi.

Prestige Üniversitesi de bu geleneği yaşatarak çatısını; konferanslar, tiyatro oyunları ve Bağımsızlık Günü gibi resmi törenler için aktif bir meydan olarak kullanıyor.

Çatıların bu denli işlevsel kullanıldığı bir diğer ünlü örnek, Kopenhag’daki CopenHill atıktan enerji santralidir. Bjarke Ingels Group tarafından tasarlanan o binanın çatısında ise aktif bir kayak pisti ve yürüyüş parkuru yer almaktadır.

Aşırı sıcaklara karşı "akıllı" çözümler

Indore şehrinde hava sıcaklıkları yılın büyük bölümünde 30 °C ile 40 °C (86 °F - 104 °F) arasında seyreder. Stüdyo, bu zorlu iklimle mücadele etmek için binayı pasif olarak soğutan zekice mühendislik çözümleri entegre etti:

Dikey dolaşımı azaltan tasarım: Basamaklı yapı, binanın içindeki dikey hava sirkülasyonu ihtiyacını minimuma indirerek soğutmayı kolaylaştırır.

İç sokak ve doğal havalandırma: Tüm zemin kat boyunca uzanan kesintisiz, çapraz iç sokak, gölgeli avlularla birleşerek bina içinde doğal bir rüzgar koridoru oluşturur.

Isı kalkanları: Doğu, batı ve güney cepheleri kaplayan delikli, cam fiber takviyeli beton perdeler güneş ısısının içeri girmesini engeller.

Serinletici havuz: Binanın tabanında yer alan sığ havuz, esen rüzgarı soğutarak iç mekana ulaştırır.

Kampüsün iç yerleşimi nasıl?

32 dönümlük bir kampüse yayılan binanın kat planı fonksiyonel bir hiyerarşiye sahip:

Zemin Kat: Ortak alanlara ayrılmıştır. 700 kişilik dev bir kafeterya, avlular ve kapalı salonlar bu katta bulunur.

1. Kat: Altındaki koridor boyunca bir köprü gibi uzanan muazzam bir kütüphaneye ev sahipliği yapar.

2. ve 3. Kat: Toplam 45 adet modern sınıftan oluşur.

4. kat: Öğretim üyelerinin ofisleri ve idari birimler yer alır.

Binanın dış cephesi, beton yapıyı kaplayan yerel kil tuğlalar ve uçucu kül tuğlalarıyla örülmüştür. Bu malzeme seçimi yapıya karakteristik, sıcak bir görünüm kazandırır. İç mekanlarda ise brüt (açık) beton estetiği ve dayanıklı Hint kumtaşı kaplamalı zeminler tercih edilmiştir.

34 yıllık köklü geçmişi ve sayısız ödüllü projesi bulunan Sanjay Puri Architects için bu üniversite, stüdyonun bugüne kadarki en yenilikçi ve vizyoner işi olabilir.