NASA tarafından 49 yıl önce uzaya gönderilen insansız uzay aracı Voyager 1, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.

Florida'daki Cape Canaveral üssünden fırlatılan sonda, Dünya'dan tam 1 ışık günü uzaklığa ulaşarak bugüne kadar insan eliyle yapılmış bir nesnenin erişebildiği en uzak noktaya vardı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) verilerine göre bu mesafe, kozmik ölçekte inanılmaz bir uzaklığı temsil ediyor. Işık hızıyla Dünya'dan Ay'a ulaşmak yalnızca 1,3 saniye, Mars'a ulaşmak yaklaşık 8 dakika ve Güneş sisteminin en dışındaki gezegenlerden Neptün'e varmak 4 saat sürüyor. Voyager 1 ise Dünya'dan tam 24 ışık saati uzakta bulunuyor.

Tek bir mesajın cevabı 48 saat sürecek

Sondanın ulaştığı bu yeni eşik, Dünya ile kurulan iletişimi de doğrudan etkiliyor. Bu noktadan itibaren Voyager 1 ile haberleşmek çok daha yavaş ilerleyecek. Dünya'dan gönderilen bir sinyalin araca ulaşması 24 saat, aracın vereceği yanıtın Dünya'ya geri dönmesi ise bir 24 saat daha alacak. Kısacası uzay aracıyla kurulacak tek bir iletişimin tamamlanması artık tam 48 saat sürecek.

5 yıllık görev için fırlatıldı, yarım asrı devridi

Voyager 1, ikizi Voyager 2'nin 20 Ağustos 1977'de ters yöne doğru fırlatılmasının hemen ardından, 5 Eylül 1977'de uzay yolculuğuna başladı. Başlangıçta Jüpiter, Saturn, Uranüs ve Neptün'ü incelemek üzere yalnızca 5 yıllık bir görev için tasarlanan bu iki kardeş araç, beklenenin çok ötesinde bir dayanıklılık göstererek Güneş sistemi hakkındaki bilgilerimizi kökten değiştirdi.

Voyager 1, 1979 yılında Jüpiter'in yanından geçerken gezegenin bilinmeyen halka sistemini ve iki yeni uydusunu keşfetti. 1980'de ise Satürn'e ulaşarak beş yeni uydu ve bir halka daha tespit etti. Bu tarihi keşiflerin ardından rotasını Güneş'in etki alanının dışına çeviren sonda, 2012 yılında Güneş rüzgarları ve manyetik alanların oluşturduğu "heliosfer" tabakasını terk ederek yıldızlararası uzaya çıkan ilk insan yapımı araç oldu. İkizi Voyager 2 de altı yıl sonra, Kasım 2018'de aynı sınırı geçerek yıldızlararası uzaydaki görevine başladı ve her iki araç da bugün hala veri toplamaya devam ediyor.

Altın plağın içinde kayıtlar yer alıyor

Voyager misyonunu tarihe geçiren en özel detaylardan biri ise her iki aracın da taşıdığı "Altın Plak" (Golden Record). Olası dünya dışı medeniyetlere insanlıktan bir mesaj iletmek amacıyla tasarlanan 30 santimetre çapındaki bu altın kaplama bakır plak, adeta Dünya'nın bir zaman kapsülü niteliğinde.

Plağın içerisinde 115 farklı görüntü, 55 dilde selamlama mesajı, doğadan ve günlük yaşamdan sesler ile farklı kültür ve dönemlere ait 90 dakikalık müzik kayıtları yer alıyor. Ayrıca plağın nasıl çalınacağına dair talimatlar ve Dünya'nın evrendeki konumunu gösteren semboller de bu eşsiz mesajın bir parçasını oluşturuyor.