Isparta’nın Aksu ilçesinde üreticiler, son yıllarda bölgenin çehresini değiştiren ahududu seralarında yoğun bir hasat mesaisine girdi. Kadın üreticiler, genç girişimciler ve aile işletmeleri için kısa sürede yüksek katma değerli bir gelir kapısına dönüşen kırmızı meyve, kent genelinde yaklaşık 50 dekarlık alanda toprakla buluşuyor.

ÖZEL SEKTÖRDEKİ İŞİNDEN BIKTI, KENDİ SERASINI KURDU

Özel sektördeki tecrübesini kendi işine dönüştüren Ziraat Mühendisi Bayram Ali Öner, Aksu’ya bağlı Yılanlı köyünde 7 dekarlık örtü altı tesis kurarak ahududu üretimine adım attı. Özel firmalardaki kariyerinin ardından kendi üretim tesisini hayata geçiren Öner, bölgedeki potansiyelin her geçen gün arttığını vurguladı.

TEMMUZDAN KASIMA KADAR KESİNTİSİZ HASAT

Örtü altı üretimin sunduğu avantajla hasat sezonunu uzun bir zamana yaydıklarını belirten Öner, "Temmuz ayında başladığımız ahududu hasadına kasım ayına kadar kesintisiz devam ediyoruz. 'Polka' adı verilen yediveren çeşidi ürünlerimizi her gün taze olarak topluyor ve bekletmeden tedarikçilerimize teslim ediyoruz. Bu sezon dekar başına yaklaşık 2 ton gibi oldukça verimli bir rekolte elde ediyoruz” dedi.

Aksu ve çevresinde ivme kazanan ahududu yetiştiriciliği, bölgedeki alternatif tarım arayışında olan çiftçiler için de yeni bir örnek model oluşturuyor.