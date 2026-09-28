Şehirlerdeki parklarda veya derin ormanlarda devasa ağaçların gövdesine metal çiviler çakıp kablolar bağlayan uzmanlar, çevredeki insanlarda büyük bir şaşkınlık yaratıyor. Ağaca eziyet ediliyormuş ya da kurutulmaya çalışılıyormuş izlenimi veren bu işlemin arkasında, aslında modern botanik ve orman mühendisliğinin en hayati teknolojilerinden biri yatıyor.

5 BİN AĞACA BİRDEN ÇİVİ ÇAKIP ELEKTRİK VERDİLER

Özellikle ABD Orman Servisi (US Forest Service) ve araştırmacılar, California’daki Yosemite ve Sequoia Milli Parkı gibi dev milli parklarda dev sekoya ağaçlarının ve yaşlı çamların gövdelerindeki çürümeyi tespit etmek için bu yöntemi devasa ölçekte devreye soktu. Kasırga ve fırtına öncesinde dev ağaçların devrilip yollara veya ziyaretçilere zarar vermesini önlemek amacıyla tam 5 bin ağaç bu şekilde tarandı. Bilim insanları, ağacın iç anatomisini kesip biçmeden haritalandırmak için "elektriksel direnç tomografisi" adı verilen özel bir yöntem kullanıyor.

AĞACIN İÇİNDEKİ ÇÜRÜME ELEKTRİK AKIMIYLA ÖLÇÜLÜYOR

Dışarıdan bakıldığında son derece sağlıklı, yemyeşil ve heybetli görünen bir ağaç, içten içe çürümeye başlamış olabilir. Ağaçların iç kısımlarında mantarlar ve mikroorganizmalar nedeniyle oluşan bu görünmez çürümeler, gövdenin içinin boşalmasına ve şiddetli fırtınalarda ansızın devrilmesine yol açıyor.

Uzmanlar ağaca zarar vermeyen milimetrik elektrotları veya ince çivileri gövdenin çevresine dairesel olarak yerleştiriyor. Ardından bu noktalardan insanı veya ağacı etkilemeyecek seviyede çok düşük voltajlı mikro elektrik akımları gönderiliyor. Ağacın içindeki su, mineral ve canlı doku elektriği son derece rahat iletirken; çürümüş, kurumuş veya boşalmış alanlar elektrik akımına karşı yüksek direnç gösteriyor.

TEK BİR DALI BİLE KESİLMEDEN AĞACIN ‘EMAR’I ÇEKİLİYOR

Elektrik akımının gövde içindeki ilerleyiş hızı ve direnç haritası bilgisayar yazılımlarına aktarıldığında, ortaya ağacın iç kesitinin renkli bir tomografisi çıkıyor. Adeta tıp dünyasındaki Emar (MR) cihazı gibi çalışan bu sistem sayesinde, ağacın neresinde ne kadar çürüme olduğu, su dolaşımının hangi noktalarda tıkandığı ve devrilme riski taşıyıp taşımadığı saniyeler içinde belirleniyor.