Mısır piramitlerinin inşası döneminde dahi mevcut olan bu ağaç türü üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalar, bitkinin genetik kodunda "ebedi gençliğin" izlerini ortaya çıkardı. Kaliforniya Üniversitesi, Davis tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, bu çamların hücre yaşlanması yaşamadığı ve doğal ömür sınırlarının bulunmadığı tespit edildi.

GENETİK KODDAKİ "REKOR" YAPILANMA

Bilim insanları, uzun ömür çamının DNA'sını çözümlediğinde, insan genetik kodundan sekiz kat daha büyük ve 24 milyar parçadan oluşan devasa bir yapı ile karşılaştı. Söz konusu DNA yapısındaki tekrarlayan birimlerin, ağacın binlerce yıllık hayatta kalma sürecine engel teşkil etmediği belirlendi. Araştırmacılar, ağacın hücre bölünmesi sürecinde kritik rol oynayan "telomer" bölgelerinin anormal derecede uzun olduğunu, bu durumun hücrelerin yaşlanmasını biyolojik olarak neredeyse sıfıra indirdiğini vurguladı.

YAŞLILIK VE ÖLÜMDEN KORUYAN BAĞIŞIKLIK

Uzun ömür çamlarını yaşlılıktan ölmekten koruyan bir diğer faktörün ise gelişmiş bağışıklık mekanizması olduğu açıklandı. Bitki, çevresindeki patojenleri ve hastalıkları anında tanımasını sağlayan özel "reseptör genlerine" sahip. Bu genetik donanım, ağacı dış etkenlere karşı son derece dirençli kılıyor. Uzmanlar, bu ağaçların ancak yıldırım düşmesi, büyük çaplı yangınlar veya yoğun böcek saldırıları gibi dışsal fiziksel müdahaleler sonucu zarar görebileceğini ifade ediyor.

İNSANLIĞA MODEL OLABİLİR Mİ?

Bilim dünyası, bu ağaçların hücre yenileme kapasitesini ve hastalıklara karşı geliştirdiği doğal direnci laboratuvar ortamında incelemeye devam ediyor. Araştırmanın temel amacı, bu "ebedi gençlik" mekanizmasının insanlar üzerinde yaşlanma karşıtı tedavilerde ve kronik hastalıklarla mücadelede bir model olarak kullanılıp kullanılamayacağını anlamak. Uzmanlar, doğanın bu sıra dışı canlıya sunduğu biyolojik avantajların, tıp dünyası için yeni ufuklar açabileceğini belirtiyor.