Haziran ayı, astroloji dünyasında uzun süredir beklenen ve 6 Haziran’da doruk noktasına ulaşacak çok kritik gezegen açılarının etkisiyle başlıyor. Bu dönem birçok burç için taze bir başlangıç ve yeni ay enerjisi taşırken; evren 3 burç için adeta zamanı durduracak ve tavizsiz bir karmik duraklama yaşatacak.

Peki, gökyüzünün en sert öğretmeni Satürn’ün merceği altındaki 3 burçtan biri de siz misiniz?

Haziran ayının ilk günleri, son derece yoğun ve sert gezegen geçişlerine sahne olacak. Akıl hocası ve disiplin lordu Satürn, aşk, değerler ve bolluk gezegeni Venüs ile keskin bir kare açıya giriyor. Bu sırada İkizler burcundaki Merkür de devreye girerek, halı altına süpürülen, gizli kalması gereken ne varsa acımasızca açığa çıkarmaya başlıyor.

Bu sarsıcı astrolojik kokteyl, büyülü bir numerolojik kırılma olan 6 Haziran (06.06) gününde zirve yapacak. Evren, bu 3 burca karmik borçlarını ödetmek için acil durum frenine basacak:

1. İkizler Burcu: Maskeler yırtılıyor, sahtelik yasaklanıyor

Haziran sizin ayınız gibi görünebilir ancak tam da bu yüzden yıldızların en sıkı denetimi altındasınız.

Yönetici gezegeniniz Merkür, birinci evinize kurulmuş durumda. Fakat Satürn ile girdiği gergin ve sürtüşmeli açı, bu kez meşhur hitabet yeteneğinizin, kıvrak zekanızın ve tatlı dilinizin sizi kurtarmaya yetmeyeceğini gösteriyor.

İki sandalye dönemi bitiyor: 6 Haziran’da evren, iki taraflı oynamanızı kesin olarak engelleyecek. İster ilişkilerdeki samimiyetsizlikler, ister iş yerindeki ertelemeler, ister hayati bir karardan kaçma çabaları olsun; kartları masaya açma vakti geldi. Siz kararlı bir adım atmazsanız, kader o adımı sizin yerinize atacak.

Başkalarının duymak istediği yalanları söylemeyi bırakın ve artık kendinize karşı tamamen dürüst olun.

2. Başak Burcu: Finansal ve değer uyarısı

Bir toprak burcu olarak hayatı kontrol etmeyi ve istikrarı seversiniz; ancak gökyüzü bu kez konfor alanınızı sarsmaya geliyor.

Venüs ve Satürn arasındaki sert kare açı, sizin değerler, öz saygı ve finans sektörünüzü doğrudan hedef alıyor. 6 Haziran civarında, sizi pembe illüzyonlardan uyandıracak çok güçlü bir kozmik baskı hissedeceksiniz.

Son haftalarda enerjinizi hak etmeyen yanlış insanlara yatırdıysanız veya içinizdeki duygusal boşluğu doldurmak için kontrolsüzce para harcadıysanız, evren "dur" diyecek. Beklenmedik büyük bir masraf çıkabilir ya da tüm gücünüzü verdiğiniz bir projenin aslında hiçbir yere varmadığını aniden fark edebilirsiniz. Satürn duyguyla değil, disiplinle çalışır.

6 Haziran ödevi: Harcamalarınızı milimetrik olarak inceleyin. Hayatınızdaki tıkanmış enerji akışını açmak için cüzdanınızdan, cildinizden ve evinizden eski, kırık ve işlevsiz her şeyi fırlatıp atın.

3. Balık Burcu: Sizi Özgürleştirecek duygusal tsunami

Balık burçları için 6 Haziran, hayat kalitelerini kökten değiştirecek büyük bir uyanış günü olacak.

Büyük öğretmen Satürn şu anda zaten sizin burcunuzda ilerliyor ve hayatınızda ciddi bir arınma gerçekleştiriyor. Haziran başındaki göksel konumlanmayla birlikte bu durum, artık görmezden gelemeyeceğiniz duygusal bir tsunamiyi tetikleyecek.

Kırmızı bayraklar görünür oluyor: Kozmik kronometre en yakın ilişkilerinizi vuracak. Yıldızların acımasız ışığı; gözünüzde devleştirdiğiniz, idealize ettiğiniz o kişinin (partneriniz, en yakın arkadaşınız veya bir iş ortağınız) size karşı dürüst davranmadığını ortaya çıkaracak. Uzun zamandır enerjinizi sömürdüklerini fark edeceksiniz. Canınız acıyabilir ama gökyüzü artık tehlike sinyallerini (red flags) görmezden gelmenizi istemiyor.

Evren size çevrenizdeki birinin gerçek yüzünü gösterdiğinde, onu haklı çıkarmak için bahaneler üretmeyin. Sadece arkanızı dönün ve uzaklaşın.