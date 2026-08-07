Florida’da bulunan Babcock Ranch kasabası; "Ian", "Helene" ve "Milton" kasırgalarını altyapı hasarı ve hizmet kesintisi yaşamadan atlattı. Çevre yerleşim yerlerinde elektrik, su ve iletişim hatları koparken, kasabada internet ve Wi-Fi erişimi kesintisiz devam etti.

The Pulse kaynaklı bilgilere göre, kasabanın kasırgalara karşı gösterdiği dayanıklılık, kuruluş aşamasındaki mühendislik ve şehir planlama stratejilerine dayanıyor.

KİTLESEL ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Kıyı şeridinden uzakta konumlandırılan Babcock Ranch, bu sayede fırtına kaynaklı deniz suyu yükselmelerinden etkilenmedi. Şehirdeki elektrik ağının tamamen yeraltı hatlarından oluşması, fırtına sırasında ağaç devrilmesi ve şiddetli rüzgar kaynaklı kitlesel elektrik kesintilerinin önüne geçti.

2022 yılındaki Ian Kasırgası sırasında kıyı bölgelerinin sular altında kalması ve elektriklerin kesilmesi üzerine komşu yerleşim yeri sakinlerinin geçici olarak Babcock Ranch’e sığındığı bildirildi. Benzer durumun Helene ve Milton kasırgalarında da yaşandığı aktarıldı.

BÖLGENİN ENERJİ İHTİYACI 687 BİN PANELDEN SAĞLANIYOR

Kasabadaki altyapı projeleri kapsamında drenaj kanalları, yağmur suyu toplama göletleri ve fazla suyu emme kapasitesine sahip yeşil alanlardan oluşan bir sel koruma sistemi kuruldu. Konutların tamamı modern kasırga standartlarına uygun olarak inşa edildi.

Kasabanın ana enerji ihtiyacı, bünyesinde barındırdığı yaklaşık 687 bin panellik güneş enerjisi santralinden karşılanıyor. Santral, genel şebeke kesintilerinde devreye giren batarya depolama sistemleriyle destekleniyor. Akıllı enerji yönetim sistemi, olumsuz hava koşullarında yükü otomatik dağıtarak kritik tesislerin çalışmaya devam etmesini sağlıyor.

Uzmanlar, Babcock Ranch’in altyapı modelini iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı dirençli şehir planlamasına bir örnek olarak değerlendirdi.