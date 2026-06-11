Botsvana’daki Karowe madeninde faaliyet gösteren Kanadalı madencilik şirketi Lucara Diamond, 2.488 karat büyüklüğünde bir elmas çıkardı. Yaklaşık yarım kilo ağırlığında olan ve "Motswedi" adı verilen bu taş, madencilik tarihinin en büyük elmasları arasında yer alıyor.

YÜZ MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDE

Kesim ve işleme süreçlerinin ardından net verimi ortaya çıkacak olan Motswedi'nin, yüz milyonlarca dolar değerine ulaşabileceği ve onlarca apartman dairesi fiyatına eşdeğer bir gelir getirebileceği belirtiliyor. Dünyanın dört bir yanından milyarder koleksiyoncuların ve müzelerin ilgisini çeken elmas için alıcıların şimdiden talep oluşturmaya başladığı bildirildi.

ELLERİNDE 4 TAŞ DAHA VAR

Haber kaynaklarına göre, maden şirketinin envanterinde Motswedi ile birlikte benzer niteliklere sahip 4 dev elmas daha bulunuyor. Bu özel taşlardan oluşan koleksiyonun toplamda en az 100 milyon dolar gelir sağlaması öngörülüyor.

TARİHİN EN BÜYÜK ELMASLARINDAN BİRİ

Aynı madenden 2019 yılında da 1.758 karatlık "Sewelo" adı verilen bir elmas çıkarılmıştı. Motswedi, büyüklüğüyle son dönemin en önemli keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçse de dünya tarihindeki en büyük elmas unvanını, 1905 yılında Güney Afrika'da bulunan 3.106 karatlık "Cullinan" elması elinde tutmaya devam ediyor.