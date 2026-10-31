Kasım ayının ilk haftasında 3 burç için şanslı gelişmeler yaşanacak. 8 Kasım'a kadar sürecek bu dönemde Balık, Kova ve Yay burçları karşılarına çıkan fırsatları değerlendirme şansı yakalayacak. Özellikle beklenmedik haberler, yeni başlangıçlar ve geçmişte yarım kalan konular gündeme gelebilir.

Astrolojik gelişmelere göre 4 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşecek Merkür Cazimi, iletişim ve karar alma süreçlerini öne çıkarıyor. 7 Kasım'da ise Ay ile geri hareketindeki Venüs'ün Terazi burcunda buluşması, ilişkiler ve gelecek planları üzerinde düşünmeyi sağlayacak.

Gezegenlerin bu hareketleri, bazı burçların uzun süredir beklediği fırsatlarla yeniden karşılaşmasına zemin hazırlayabilir. İşte 8 Kasım'a kadar şansın yanında olacağı düşünülen 3 burç...

1. Balık

Balık burçları için yeni bir dönem başlıyor. 4 Kasım'da Merkür'ün Akrep burcunda Güneş ile hizalanmasıyla gerçekleşecek Merkür Cazimi, beklenen fırsatları yeniden gündeme taşıyabilir.

Bir süredir gerçekleşmeyeceğini düşündüğünüz bir dileğiniz veya sonuçlanmasını beklediğiniz bir konu yeniden karşınıza çıkabilir. Üstelik bu kez işler tahmin ettiğinizden daha kolay ilerleyebilir.

Merkür 13 Kasım'a kadar geri hareketini sürdürecek olsa da bu süreçte önemli gelişmeler yaşanabilir. Özellikle iletişim kanallarını açık tutmanızda fayda var. Beklediğiniz haber bir telefon, e-posta veya mesaj yoluyla gelebilir. Daha önce gözden kaçırdığınız bir fırsat, bu kez hayatınızda yeni bir kapı açabilir.

2. Kova

Kova burçları için bu haftanın en önemli konusu hayatın tadını çıkarmak olacak. Günlük sorumluluklar ve yapılması gerekenler arasında kendinize zaman ayırmayı ihmal etmiş olabilirsiniz. Ancak artık sizi mutlu eden şeylere öncelik vermenin zamanı geliyor.

7 Kasım'da Ay ile geri hareketindeki Venüs'ün Terazi burcunda bir araya gelmesi, hayata ve geleceğe bakışınızı değiştirebilir. Bu dönemde sevdiklerinizle vakit geçirmek, yeni yerler keşfetmek ve kendinizi iyi hissettiren aktivitelere yönelmek isteyebilirsiniz.

Venüs'ün geri hareketinin son haftalarına girilirken geçmişte kalan konular yerine geleceğe odaklanmanız önem kazanıyor. Başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışmak yerine kendi isteklerinizi düşünmelisiniz. Önünüzdeki dönemde nasıl bir hayat istediğinize karar vermek, yeni başlangıçların ilk adımı olabilir.

3. Yay

Yay burçları için beklenen hareketlilik sonunda başlıyor. 4 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşecek Merkür Cazimi, uzun süredir beklemede kalan konuların yeniden gündeme gelmesini sağlayabilir.

Son dönemde birçok şeyi gözden geçirmiş, karar vermek için doğru zamanı beklemiş olabilirsiniz. Şimdi ise düşüncelerinizi hayata geçirme ve yeni fırsatları değerlendirme zamanı. Özellikle daha önce adım atmaya cesaret edemediğiniz konularda önünüzde yeni seçenekler belirebilir.

Seyahat planları yapmak, yeni yerler keşfetmek ve hayatınıza farklı deneyimler katmak da gündeminizde olabilir. Ancak öncelikle sizi geçmişe bağlayan düşüncelerden kurtulmanız gerekiyor. Eski kırgınlıkları ve başarısızlık korkusunu geride bıraktığınızda önünüzdeki fırsatları daha net görebilirsiniz. Geçmişte yaşadıklarınızdan ders çıkarın ama yeni başlangıçlar yapmanıza engel olmalarına izin vermeyin.