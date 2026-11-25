Hırvatistan, Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerini yıl sonuna kadar tamamlamaya çalışan Karadağ üzerindeki diplomatik baskıyı artırarak iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının çözülmesini şart koştu.

Euronews’e konuşan diplomatik kaynaklara göre Zagreb yönetimi, Karadağ’ın 2028 yılında birliğin 28’inci üyesi olma hedefini koz olarak kullanarak stratejik öneme sahip Prevlaka Yarımadası ve çevresindeki karasularının mülkiyeti konusundaki ihtilafın aralık ayına kadar çözülmesini talep ediyor.

1990’lı yıllardaki Yugoslavya savaşlarından miras kalan kayıp savaş esirleri, mülk tazminatları ve bir deniz eğitim gemisinin iadesi gibi diğer başlıkları da gündemde tutan Hırvatistan’ın asıl hedefinin, Kotor Körfezi’ne erişim ile olası açık deniz petrol ve doğal gaz rezervleri açısından kritik konumda bulunan yarımadadaki sınırları kendi lehine netleştirmek olduğu belirtiliyor.

KARADAĞ'A KARA SINIRINI TANIMASINI İSTİYOR

2002 yılından bu yana kara kontrolünün Hırvatistan’da, çevresindeki suların büyük bölümünün ise Karadağ’da olduğu geçici bir düzenlemeyle yönetilen bölgede Zagreb yönetimi, Karadağ’ın 1991’de kurulan Badinter Komisyonu kararları doğrultusunda mevcut kara sınırını resmen tanımasını istiyor.

MAHKEMEYİ İŞARET ETTİ

Karadağ Avrupa İşleri Bakanı Maida Gorčević ikili çözüm bulunamaması halinde uluslararası mahkemeye veya tahkime gitmeye açık olduklarını belirtse de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković tahkim seçeneğini reddederek müzakereler bitmeden anlaşma sağlanmasında ısrar ediyor.

Hırvatistan’ın son hükümetler arası konferansta çıkardığı engeller nedeniyle kapatmayı planladığı dört müzakere başlığından yalnızca ikisinde ilerleme kaydedebilen Karadağ için zaman hızla daralıyor.

OY BİRLİĞİ ŞARTI HIRVATİSTAN'IN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Avrupa Komisyonu, Karadağ’ın 33 müzakere başlığının tamamını kapatmak için gerekli teknik kriterleri karşıladığını açıklasa da süreçte son sözü söyleyecek olan 27 üye ülkenin oy birliği şartı Hırvatistan’ın elini güçlendiriyor.

Almanya başta olmak üzere bazı AB ülkeleri, ikili anlaşmazlıkların birliğin genişleme politikasını sekteye uğratmaması yönünde Zagreb’e çağrıda bulunurken, 2027’de erken seçime gitmesi gündemde olan Hırvat hükümeti iç siyasette tavizsiz bir duruş sergilemeye çalışıyor.

Diplomatik çevreler ise Karadağ kamuoyunun toprak tavizi vermeye zorlandığını hissetmesi durumunda, ülkede AB karşıtı duyguların hızla yükselebileceği uyarısında bulunuyor.