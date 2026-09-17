İngiltere'nin 2016 yılındaki tarihi referandumun ardından AB'den ayrılma kararı almasının (Brexit) temelinde; Brüksel'in bürokratik dayatmalarından kurtularak ulusal egemenliğini ve sınır kontrolünü geri kazanmak, kendi ticaret anlaşmalarını bağımsızca yapabilmek ve AB bütçesine aktardığı yüksek mali yükümlülüklerden sıyrılmak gibi stratejik nedenler yatıyordu.

Ancak birlikten ayrılışın ardından Londra ile Brüksel arasında sıfırlanan ve yeniden inşa edilmeye çalışılan diplomatik köprüler, şimdi de AB’nin yeni sanayi hamlesinin yarattığı diplomatik bir engelle karşı karşıya kaldı.

İngiltere hükümeti ile Avrupa Birliği arasında ilişkileri sil baştan düzenlemesi beklenen kritik zirve, "Avrupa'da Üretilmiştir" (Made in Europe) yasası nedeniyle ertelenme tehlikesiyle sarsılıyor.

İngiliz hükümet kaynakları, kamuoyunda Sanayi Hızlandırıcı Yasası olarak bilinen bu mevzuatın gelecekteki müzakere masasında kesinlikle ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Londra yönetimi, AB'nin söz konusu düzenlemeyi görüşmeyi kabul etmemesi durumunda ikili ilişkileri yeniden başlatmayı hedefleyen zirveyi askıya almayı planlıyor.

AMAÇ ÇİN'İN AVRUPA PAZARINDA PAYINI DÜŞÜRMEK

Asıl amacı Çin'in Avrupa sanayisindeki agresif varlığını ve küresel pazar payını sınırlandırmak olan bu yasa tasarısı, İngiliz işletmelerini son derece zor bir duruma sokma riski taşıyor.

Uygulamanın yürürlüğe girmesi halinde İngiliz şirketlerinin AB endüstrisinden ve tedarik zincirlerinden tamamen dışlanabileceği ifade ediliyor.