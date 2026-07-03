Kazıyı yürüten ekibin başındaki arkeolog Julia Mayo, mezarın MS 800 ile 1000 yılları arasına tarihlendiğini belirtti. Araştırmacılar, mezarda bulunan altın eserlerin ve gömü düzeninin, buraya defnedilen kişinin toplumun en üst kademesinde yer aldığını gösterdiğini ifade ediyor.

ALTIN SÜSLER VE SERAMİKLERLE GÖMÜLMÜŞ

Mezarın merkezinde bulunan iskeletin yanında iki altın bilezik, iki küpe ve yarasa ile timsah figürleriyle süslenmiş göğüs plakaları bulundu. Ayrıca mezara çok sayıda seramik kap bırakıldığı tespit edildi. Uzmanlara göre bu eserler, dönemin metal işçiliğinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyarken, ölen kişinin yüksek statüsünü de simgeliyor.

Araştırmacılar, mezarın tek kişilik olmadığını, ana gömünün çevresinde başka bireylere ait kalıntıların da bulunduğunu belirtiyor. Bu durumun, dönemin cenaze ritüelleri ve toplumsal hiyerarşisi hakkında yeni bilgiler sağlayabileceği değerlendiriliyor.

AYNI BÖLGE 200 YIL BOYUNCA SEÇKİN KİŞİLER İÇİN KULLANILDI

El Caño Arkeoloji Parkı'nda yaklaşık 20 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor. Yeni keşfedilen mezarla birlikte bölgede benzer özelliklere sahip dokuz seçkin mezar daha ortaya çıkarılmış oldu. Arkeologlar, aynı alanın yaklaşık 200 yıl boyunca toplumun önde gelen isimlerinin gömüldüğü özel bir mezarlık olarak kullanıldığını düşünüyor.

Panama Kültür Bakanlığı, keşfin ülkenin tarih öncesi dönemine ışık tuttuğunu belirterek, buluntuların Orta Amerika'daki yerli toplumların siyasi yapısı, inanç sistemi, ticaret ağları ve sanat anlayışının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını açıkladı. Kazı alanındaki araştırmaların ise devam ettiği bildirildi.