ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri İran'ın isteğiyle iptal edildi. Lübnan'daki İsrail saldırıların sürmesini sebep gösteren İran, Cenevre'deki barış görüşmelerine katılmayacağını duyurdu.

İran, Lübnan'daki saldırıların sürmesi halinde bu hafta imzalanan mutabakat zaptından da çekileceğini duyurdu.

İran'ın bu açıklamaları üzerine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance görüşmelerin iptal edildiğini doğruladı.

ABD tarafı, görüşmenin iptal sebebi olarak "lojistik zorluklar" gösterdi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin yapılmayacağını doğruladı.

PİYASALAR NASIL ETKİLENDİ?

Barış görüşmelerinin iptaline piyasalar anında tepki verdi. Goldman, Fed beklentileri nedeniyle altın tahminini düşürdü.

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılında faiz indirimi yapacağı beklentisini artık taşımadığını belirterek yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 500 dolar aşağı yönlü revize etti.

Banka, aralık ayı için ons altın hedefini 5 bin 400 dolardan 4 bin 900 dolara düşürdü.

Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından yayımlanan notta, yeni hedef seviyenin altının yılın ikinci yarısında yükselişini sürdüreceğine işaret ettiği ancak bu yükselişin daha önce öngörülenden daha sınırlı olmasının beklendiği belirtildi.

LÜBNAN'DA NE OLUYOR?

Lübnan'da, 107 gündür süren savaşın sona ermesi için İran'ın en önemli 3 şartı arasındaydı.

İsrail'in Lübnan'da çatışmaları sürdürmesi ve bu saldırıların devamı için Trump hükümetiyle açıkça tartışması, İran'ın barıştan çekileceğini duyurmasına sebep oldu.

İsrail ordusu dün, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde bir "güvenlik hattı" kurduğunu duyurdu ve geri çekilmeyi reddettiklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah'ın "ülkenin varlığı için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu" ve bu sebeple savaşa ne olursa olsun devam edeceklerini ifade etti.

Bu açıklamanın ardından çatışmalar sürdü. İsrail ordusu köyleri dümdüz eden bombardımanlar gerçekleştirirken İran destekli Hizbullah, İsrail zırhlı araçlarını İHA'larla hedef aldı.

Lübnan'da savaş, mutabakat zaptındaki "Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes" taahhüdünü ihlal ediyor.

Son sayımlarıa göre İsrail'in 2 Mart'tan beri devam eden saldırıları sonucu 3 bin 912 Lübnanlı yaşamını yitirdi. 11 bin 873 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.