Geleneksel unlara alternatif arayışının hız kazandığı son dönemde, beslenme uzmanları ve gıda araştırmacılarının ortak vurgusu badem ununu gıda gündeminin zirvesine taşıdı. Tam buğday ve karabuğday gibi uzun süredir sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olan alternatiflerin ardından, badem unu sunduğu benzersiz besin profiliyle "en sağlıklı un" unvanını almaya aday gösteriliyor.

BADEM UNUNUN ÖNE ÇIKAN TARAFLARI

Rafine beyaz unun aksine karbonhidrat oranı son derece düşük olan badem unu; yüksek oranlarda kaliteli bitkisel protein, lif ve doymamış sağlıklı yağlar içeriyor.

Doğal olarak gluten barındırmaması sayesinde çölyak hastaları, gluten hassasiyeti bulunanlar ve bu protein grubundan kaçınmak isteyenler için güvenli bir tüketim alternatifi sunuyor.

Güçlü bir E vitamini kaynağı olan badem unu, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korurken; aynı zamanda kemik ve kas fonksiyonları için hayati önem taşıyan magnezyum, demir ve kalsiyum minerallerini yüksek miktarda barındırıyor.

Kan şekerini hızla yükselten yüksek glisemik indeksli unların aksine, badem ununun kan şekeri seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olduğu, bu özelliğiyle insülin direnci ve tip-2 diyabet yönetimine destek sağladığı biliniyor.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Kalp sağlığını destekleyen tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan badem unu, sadece diyet yapanların değil, aynı zamanda mutfakta sağlıklı ve yaratıcı tarifler denemek isteyenlerin de gözdesi haline geldi. Ekmeklerden kurabiyelere, keklerden sos kıvamlandırmaya kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu un, hamur işlerine hafif ve tok tutucu bir nitelik kazandırıyor.

Uzmanlar, badem ununun kalori bakımından yoğun bir gıda olduğuna dikkat çekerken, ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguladı.