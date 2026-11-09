Sahada yer alan "Nasim-1X" adlı kuyuda gerçekleştirilen ilk incelemelerde, rezerv miktarının milyarlarca metreküp seviyesinde olduğu belirlendi. Söz konusu keşif, Mısır'ın son yıllarda gerileyen yerli üretim sebebiyle doğal gaz ithalatına her geçen gün daha fazla bağımlı hale geldiği kritik bir dönemde gerçekleşti.

Bakanlığın cuma günü kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, arama ve sondaj faaliyetleri sırasında yaklaşık 15 metre kalınlığında doğal gaz içeren bir tabakaya ulaşıldı. İlk değerlendirmeler sonucunda sahadaki toplam doğal gaz miktarının yaklaşık 5,7 milyar metreküp olduğu tahmin edildi.

Keşfedilen gazın ne kadarının yeryüzüne çıkarılabileceğini, sahanın günlük üretim kapasitesini ve ekonomik açıdan işletilebilirliğini netleştirmek amacıyla yürütülen kapsamlı teknik çalışmalar halen devam ediyor.

22 KİLOMETRELİK BORU İNŞA EDİLECEK

Mısır yönetimi, keşfedilen bu yeni doğal gazın mevcut üretim tesislerine sorunsuz bir şekilde aktarılabilmesi amacıyla yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda yeni bir boru hattı inşa etmeyi planlıyor.

Yeni kurulacak bu hattın Abu Madi-El Gamil doğal gaz boru hattına bağlanması öngörülüyor. Yetkililer, bölgedeki mevcut altyapıdan en verimli şekilde yararlanarak gazın fiili üretime alınması için gereken hazırlık süresini asgariye indirmeyi amaçlıyor.

SON YILLARDA GAZ ÜRETİMİ ÇAKILMIŞTI

Keşfin gerçekleştiği Taiba sahasında İtalyan enerji şirketi Eni, Avustralyalı Woodside şirketi ile ortaklaşa faaliyet yürütüyor. Kuyudaki sondaj çalışmalarını ise bu iki ortak adına Mısırlı Petrobel şirketi gerçekleştirdi.

Son yıllarda doğal gaz üretimi belirgin biçimde gerileyen Mısır, özellikle elektrik üretimi ve sanayi sektöründeki yüksek talebi karşılayabilmek adına ithalata daha fazla yönelmek zorunda kalmıştı.

Yeni sahadan elde edilecek doğal gazın yerli üretime sağlayacağı somut katkı, teknik inceleme ve analizlerin tamamlanmasının ardından kesinleşecek olup, sahada fiili üretimin başlayacağı resmi tarih ise henüz açıklanmadı.