Almanya’da muhafazakar lider Friedrich Merz, yeni kurduğu koalisyona rağmen meclis oylamasının ilk turunda başbakan seçilemedi.

Salı günü yapılan oylamada Merz, Almanya Federal Meclisi’nde gerekli olan 316 oydan sadece 310’unu alabildi.

İlk tur oylamada seçilemeyen Merz, Almany siyasi tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Oylama sonucunu açıklayan Meclis Başkanı Julia Kloeckner, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için oturuma ara verdiğini bildirdi.

DESTEĞİ, SIRTINI DÖNDÜĞÜ PARTİDEN ALACAK

69 yaşındaki Merz, şubat ayında yapılan genel seçimleri CDU/CSU bloğuyla birinci sırada tamamlamış ve ardından merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon anlaşması imzalamıştı.

Ancak meclisteki bu ilk oylama, bu ortaklığın güvenoyunu sağlamakta zorlandığını gösterdi. Kloeckner, partilerin nasıl ilerleyeceklerine karar vermek üzere görüşmelere başlayacağını söyledi.

Bu hafta "aşırılık yanlısı parti" olarak tanımlanan ve gözetim altına alınan aşırı sağcı AfD Eş Genel Başkanı Alice Wiedel ise, "Merzi istifa etmeli ve genel seçimlerin önü açılmalı,” diyerek bugünkü sonucu “Almanya için iyi bir gün” olarak nitelendirdi.

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin diğer Eş Başkanı Tino Chrupalla ise, başbakanlık için Çarşamba günü yapılması planlanan ikinci oylamaya destek vereceklerini açıkladı.

Chrupalla, Meclis Başkanı Julia Kloeckner’in bu yöndeki talebini geri çevirmediklerini belirterek “Yarın yapılacak ikinci oylamanın önünde durmayacağız” dedi.

AfD, Federal Meclis’teki en büyük ikinci parti konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ülkenin iç istihbarat servisi tarafından resmen aşırılık yanlısı olarak tanımlanan parti, başbakanlık sürecinde kilit bir aktör haline geldi.

HÜKÜMETE RAMAK KALA...

Meclisin, başbakanı seçmek için 14 günü bulunuyor. Bu süre içinde Merz ya da başka bir aday mutlak çoğunluğu sağlamak zorunda.

Yeni bir oylamanın aynı gün içinde bile yapılabileceği belirtiliyor. Olası ikinci ya da üçüncü tur oylamalarda, hükümet kurma süreci şekillenecek.

CDU/CSU, şubat seçimlerinden yüzde 28,5 oy alarak çıkmıştı. Ancak çoğunluğu sağlamak için bir ortak gerekiyordu.

Bu nedenle yüzde 16,4 ile Almanya'nın savaş sonrası tarihindeki en kötü sonucunu alan SPD ile pazartesi günü koalisyon anlaşması imzalanmıştı.

Meclis oylamasındaki başarısızlık, bu ortaklığın ne kadar kırılgan olduğunu tekrar göstermiş oldu.