Ulusal Muhafızlar bünyesinde helikopter pilotu olarak görev yapan Demokrat Parti 37 yaşındaki Gallant'ın, geçmişte erotik ürünler satan bir markası için modellik yaptığı ortaya çıktı.

İngiliz ve Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Long Island bölgesinden aday olan Gallant'ın 2011-2020 yılları arasında San Francisco merkezli deri ve fetiş ürünleri satan bir firmanın kataloglarında yer aldığı tespit edildi.

Tasma, bağlama ekipmanları ve deri kıyafetlerle poz veren siyasetçinin, internet arşivlerinde yer alan bazı fotoğraflarında çıplak ve bazı aparatlarla poz verdiği görüldü. Yüz tanıma yazılımları ve fiziksel izler üzerinden doğrulanan görsellerin bir kısmının erotik platformlara da sızdığı kaydedildi.

İDDİALARI KABUL ETTİ

İddiaların ardından açıklama yapan Gallant'ın avukatı Sara Azari, fotoğrafların gerçek olduğunu ancak yıllar önce eski partneriyle rıza dahilinde çekilen özel görsellerden oluştuğunu belirtti.

Müvekkilinin kamu hizmetine girmeye karar verdikten sonra söz konusu firmanın siteden görselleri kaldırdığını vurgulayan Azari, geçmişe ait bu fotoğrafların siyasi bir silah olarak kullanılmasının seçmenin dikkatini esas konulardan uzaklaştırma amacı taşıdığını savundu.

Askeri pilotluğunun yanı sıra gönüllü itfaiyecilik ve hava trafik kontrolörlüğü geçmişi de bulunan Gallant'ın, ordudaki görevi devam ederken bu pozları vermiş olması tartışmaları büyüttü. Rakibi Cumhuriyetçi aday Nick LaLota karşısında seçilme şansı düşen Gallant'ın, patlak veren skandalın ardından seçim kampanyasını nasıl sürdüreceği merak konusu.