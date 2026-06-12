Tüketici örgütü Which? verilerine göre Akdeniz’deki popüler tatil destinasyonlarında turist yoğunluğu rekor seviyelere ulaştı. Zakynthos gibi küçük adalarda yıllık turist geceleme sayısı 6,5 milyonu bulurken, kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için alternatif rotalar aranıyor.

DOĞRUDAN UÇUŞ YOK

Sakız Adası, yüzölçümü olarak Zakynthos'un iki katı büyüklükte olmasına rağmen, doğrudan uçuş bulunmaması sebebiyle rakibinin yalnızca yüzde 5'i kadar turist ağırlıyor. Adaya ulaşım Atina aktarmalı uçuşlar veya Midilli'den kalkan 3 saatlik feribot seferleriyle sağlanıyor.

Doğrudan hava ulaşımının olmaması adadaki kitle turizmini engelliyor. Bu durum, adanın doğal ve tarihi yapısının korunmasında en temel etken olarak gösteriliyor.

ORTA ÇAĞ KÖYLERİ VE VOLKANİK PLAJLAR

Adanın güneyinde orta çağdan kalma kale köyleri bulunurken, kuzey kesimi tenha koylar ve kayalıklarla çevrili coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Güneydeki Emporios balıkçı köyü, ünlü siyah volkanik çakıllara sahip Mavra Volia ve Foki plajlarına ev sahipliği yapıyor.

Geometrik siyah-beyaz dış cephe sıvalarıyla bilinen tarihi Pyrgi köyü de iç kesimlerdeki en dikkat çekici yerleşimler arasında bulunuyor. Bölgede ayrıca Antik Athena Tapınağı kalıntıları yer alıyor.