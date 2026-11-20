Donanım fiyatlarının yapay zeka veri merkezlerinin yarattığı talep ve bellek krizi nedeniyle küresel ölçekte yükseldiği bir dönemde, bir teknoloji tutkunu oldukça sıra dışı bir projeye imza attı.

Özel üretim bilgisayarlar hazırlayan Kubb firmasından fansız çalışan mini PC modeli için tamamen 24 ayar altından bir kasa sipariş eden kullanıcı, yalnızca gövde maliyeti için 1,7 milyon doları gözden çıkardı.

Normalde ısıyı dağıtmak için alüminyum gövdeyle sunulan ve 2,1 kilogram ağırlığında olan kompakt sistemin ağırlığı, kullanılan saf altın nedeniyle tam 13 kilograma ulaştı.

Altının alüminyuma kıyasla yüzde 30 ila 50 oranında daha yüksek ısı iletkenliğine sahip olması, hava akışının kısıtlı olduğu fansız sistemlerde ısının daha hızlı dağıtılması açısından teorik bir avantaj sağlasa da bu tercih teknik açıdan tartışma yarattı.

Uzmanlar, hem altından daha yüksek ısı iletkenliğine sahip hem de çok daha ekonomik bir alternatif olan bakırın, soğutma performansı açısından çok daha verimli bir seçenek olduğuna dikkat çekiyor.

TAŞINABİLİRLİK ÖZELLİĞİNİ YİTİRDİ

Orta ve büyük boy masaüstü bilgisayar kasalarının ağırlığına ulaşarak taşınabilirlik özelliğini tamamen yitiren bu özel üretim mini PC, günlük kullanıma yönelik pratik bir teknolojik çözümden ziyade lüks tasarım merakının uç bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Daha önce Asus'un altın detaylarla süslediği özel üretim ekran kartında olduğu gibi, bu projede de yüksek maliyet ve ağırlık faktörleri nedeniyle işlevsellikten çok prestij ve koleksiyon değerinin ön plana çıktığı görülüyor.