İzmir’de kış aylarında etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu. Kentin ana su kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda, 2025 sonunda yüzde 1’in altına kadar gerileyen doluluk oranı, 2026 başından itibaren kademeli olarak yükseldi. Şubat ayında yüzde 20 seviyelerinde ölçülen doluluk, mart ayında yüzde 40’a yaklaştı ve son dönemde yüzde 50’nin üzerine çıktı.

KRİTİK SEVİYEDEN TOPARLANDI

Kuraklık nedeniyle ciddi su sıkıntısının yaşandığı İzmir’de, Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı Aralık ayı sonunda yüzde 0,13 gibi kritik seviyelere kadar düşmüştü. Uzmanlar, son yağışlarla birlikte barajın yeniden toparlanma sürecine girdiğini ancak bu artışın henüz yeterli olmadığını belirtiyor.

YETKİLİLERDEN TASARRUF UYARISI

İZSU verilerine göre barajdaki doluluk artışına rağmen su kaynaklarının hâlâ dikkatli kullanılması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer, özellikle yaz ayları öncesinde vatandaşlara su tasarrufu çağrısını yinelerken, mevcut seviyelerin sürdürülebilirliği için bilinçli tüketimin önemine dikkat çekiyor.