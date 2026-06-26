Mühendislik sınırlarını zorlayan Shiziyang Grand Bridge projesinde tarihi bir dönüm noktası geride kaldı. 110 katlı gökdelen yüksekliğindeki kuleleri tamamlanan dev köprü, bittiğinde asma köprü tarihini baştan yazacak.

Dünyanın en büyük mega projelerine imza atan Çin, bu kez ulaşım tarihinin en iddialı yapılarından biriyle sahneye çıkıyor. İnşaatı tüm hızıyla süren ve dünyanın en büyük çift katlı asma köprüsü olmaya aday Shiziyang Grand Bridge (Shiziyang Köprüsü) projesinde en kritik aşama tamamlandı. Dev köprünün gökyüzüne uzanan devasa ana kulelerinin inşası başarıyla bitirildi.

İşte küresel mühendislik dünyasının gözünü diktiği, 2029 yılında açılması planlanan bu mega yapının tüm detayları...

110 KATLI GÖKDELEN YÜKSEKLİĞİNDE İKİ KULE

Pearl River Estuary (İnci Nehri Deltası) üzerinde yükselen Shiziyang Köprüsü, Guangzhou’nun sanayi merkezi Nansha ile teknoloji üssü Dongguan şehirlerini birbirine bağlayacak. Projeyi sıra dışı kılan en büyük özellik ise devasa boyutları:

342 Metrelik Dev Kuleler: Tamamlanan ana kulelerin yüksekliği tam 342 metreye ulaştı. Bu, yaklaşık 110 katlı bir gökdelene eşdeğer.

Devasa Ana Açıklık: Köprünün iki kulesi arasındaki orta açıklık tam 2.180 metre olacak. Bu mesafe, köprünün altından devasa konteyner gemilerinin hiçbir engele takılmadan geçmesini sağlayacak.

16 ŞERİTLİ ÇİFT KATLI DEV OTOBAN

Gelişen teknolojiyle birlikte köprüler artık sadece iki yakayı bağlamıyor, adeta havada süzülen otobanlara dönüşüyor. Shiziyang Köprüsü, dünyadaki yoğun trafiği eritmek için çift katlı (iki katlı yol) bir sistemle tasarlandı.

Üst ve alt katların toplamında tam 16 şerit yer alacak. Bu sayı, bir asma köprü üzerinde görebileceğiniz en yüksek şerit kapasitelerinden biri olarak tarihe geçecek.

Mühendisler, Shiziyang Grand Bridge tamamlandığında "Çift Katlı Asma Köprüler" kategorisinde tam 5 farklı alanda dünya rekorunu Çin'e getireceğini belirtiyor:

En Uzun Ana Açıklık: Çift katlı köprüler arasında dünyanın en uzun orta açıklığı.

En Fazla Şerit Sayısı: Toplamda 16 şeritle dünyanın en geniş kapasiteli çift katlı asma köprüsü.

En Yüksek Ana Kule: 342 metre ile kategorisindeki en yüksek kuleler.

En Büyük Ankraj Çapı: Köprünün devasa yükünü toprağa sabitleyen beton ankraj bloklarında rekor genişlik.

En Kalın Ana Kablo Çapı: Tonlarca ağırlığı taşıyacak olan çelik ana kablolarda dünya rekoru kalınlık.

MEGA EKONOMİNİN KALBİ OLACAK

Proje sadece ikonik bir köprüden ibaret değil; aslında 35 kilometrelik devasa bir entegre ulaşım koridorunun en önemli parçası.

Çin'in "Büyük Körfez Bölgesi" (Greater Bay Area) olarak adlandırdığı; Hong Kong, Makao ve Guangdong'u kapsayan küresel teknoloji ve ticaret bölgesindeki şehirler arası hareketliliği artırmayı hedefliyor. Köprü bittiğinde, Guangzhou ile Dongguan arasındaki saatler süren lojistik ve binek araç trafiği dakikalara inecek ve bölge ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlayacak.