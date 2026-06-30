Youtube kanalından yaptığı yayınlarla Cumhurbaşkanı’na hakaret ve halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma suçundan hakkında soruşturma başlatılan, sonra da yakalama kararı çıkartılan Tamar Tanrıyar dün Kuşadası’nda teslim oldu, ardından da adli kontrol şartıyla hemen serbest bırakıldı.

Tamar-Can Tanrıyar çifti, İstanbul’da iki yıl önce yargılandıkları “Yağma” davası öncesi böyle görüntülendi. Tamar’ın öteki suç kayıtları şöyle: 2018: Taksirle yaralama 2019: Mala zarar verme.

Normalde, Kuşadası’nda yakalandıktan sonra İstanbul’a getirilmesi, hakkında dört gün boyunca gözaltı işletilmesi ve sonra da İstanbul Adliyesi’nde savcılara ifade vermesi gereken Tanrıyar’ın ifadesi SEGBİS yöntemiyle uzaktan alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı de konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Tamar Tanrıyar bugün sabah saatlerinde bulunduğu ülkeden kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuş ve akabinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınmış adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin tüm dijitallerine el konulmuş olup soruşturma titizlikle devam etmektedir.”

Benzer iddialarla suçlanan pek çok politikacı, gazeteci ve vatandaş apar-topar kilometrelerce mesafelerden getirilerek tutuklanırken, Tamara Tanrıyar’ın hemen serbest bırakılması şaşkınlık yarattı.

NE OLMUŞTU?

Tanrıyar, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında iktidara yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya’ya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Tanrıyar, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın yönettiği Turkuvaz Dağıtım AŞ için, SÖZCÜ Gazetesi’ni kast ederek, “Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz’a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız” demişti.

Bu gemiyle Akdeniz limanlarını gezip Kuşadası’na döndü

Tamar Tanrıyar, dün kuşadası’nda polise teslim olmadan önce 22 Haziran’da Marmaris’te, lüks yolcu gemisi Divina’ya binmiş, bir haftalık Akdeniz turu yapmıştı. Tanrıyar’ın içinde bulunduğu lüks yolcu gemisi, Marmaris’tan önve İtalya’nın Napoli Limanı’na, oradan Roma’ya, dönüşte Yunanistan’ın çılgın tatil adası Mkyonos’a uğramış, dün de yolcuları boşaltmak için Kuşadası’nda yanaşmıştı.

KİME NASIL MUAMELE YAPILDI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Ümit Özdağ, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara’da yakalandı, İstanbul’a getirildi, iki gün gözaltında kaldı, tutuklandı.

Gazeteci Alican Uludağ, Ankara’daki evinden gözaltına alındı, İstanbul’a getirildi, ertesi gün Çağlayan’daki Adliye’de tutuklandı.

Gazeteci İsmail Arı Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde, aile ziyareti sırasında Tokat’ın Turhal ilçesinde gözaltına alınıp Ankara’ya getirildi, ertesi gün tutuklandı.

Gazeteci Ali Çağatay evinden gözaltına alındı, 2 gün gözaltında kaldı, ters kelepçeyle emniyete götürüldü ve tutuklandı.