İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü Grubuna yönelik iftiraları nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılan Tamar Tanrıyar’ın ‘Siber Haber’ adlı YouTube kanalına erişim engeli getirdi. Uçankuş TV’nin sahibi Can Tanrıyar’ın eşi Tamar Tanrıyar, videoları ile CHP’li siyasetçiler başta olmak üzere çok sayıda isme iftiraları ile itibar suikastı düzenlemiş, son olarak hedefine Sözcü ve Turkuvaz Medya Grubu’nu koymuştu. Tanrıyar’ın iftiralarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığa, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu’ kapsamında Tanrıyar için gözaltı kararı vermiş, yurt dışına kaçtığı tespit edilen Tanrıyar, teslim olmuştu.

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